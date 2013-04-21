به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی پور ضمن انتقاد از سو مدیریتها در عرصه ورزشی کشور، افزود: کم کاری و ضعف مدیریتی در عرصه کلان ورزش کشور به از دست دادن کرسیهای ورزشی در مجامع بینالمللی طی سالهای اخیر منجر شده، متاسفانه طی سالهای اخیر بسیاری از کرسیهای جهانی را در امر ورزش به دلیل کمکاری و ضعف مسئولان ورزش از دست دادهایم.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون نیازمند اقدامات ویژه و زود بازده برای باز پسگیری و افزایش این کرسیها در مجامع جهانی هستیم، اظهار داشت: توجه به زیرساختهای ورزشی در رشد و گسترش این مقوله، مهم و اثرگذار است، بطوری که سرمایهگذاری در ورزش تنها کارکرد ورزشی نداشته و اثرات مهمی را برای کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به همراه دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با تاکید بر اثربخشی ورزش در سطوح مختلف زندگی افراد به ویژه جوانان، اعلام کرد: وقتی که یک ایرانی در میادین مهم ورزشی جهان، پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز در میآورد، افراشته شدن پرچم ایران بزرگترین نقش را در بیاثر کردن سمپاشی های استکبار جهانی در مورد ایران نزد ملل جهان به همراه دارد.
قاضیپور تاکید کرد: آن زمان که کشورهای جهان شاهد نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی در میادین ورزشی دنیا باشند، به درستی خواهند فهمید که ملت ایران ملتی مستقل، پرتوان و پویاست که توانسته در مقابله دشمنیهای غرب، آمریکا و اسرائیل غاصب قد علم کند و با درایت حاکمان خود موانعی نظیر تحریمها را از میان بردارد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم، یادآور شد: از سوی دیگر با توجه به نقش مهم ورزش برای رساندن پیام جمهوری اسلامی به ملل آزادیخواه جهان، مسئولان باید اهتمام جدی و توجه دو چندانی به این مقوله داشته باشند و در این میان سو مدیریتها قابل توجیه نبوده و مسئولان با فراهم کردن بسترها و زیر ساختهای رشد و بالندگی ورزش از یک سو و شرکت در مراجع تصمیمگیری ورزش جهان از سوی دیگر باید تاثیرگذاری ایران در ورزش جهان را به بهترین نحو رقم بزنند.
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