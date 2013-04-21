همایش سبک زندگی ایرانی اسلامی در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه سبک زندگی ایرانی اسلامی برگرفته از سیره و زندگانی صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا(س) که تا شامگاه شنبه ادامه داشت با شرکت بیش از 100 نفر بانوان تاثیرگذار دامغان در محل حوزه علمیه خواهران این شهر برگزار شد.

در این همایش یکی از کارشناسان امور تربیتی به موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی پرداخت و اظهار داشت: الگوی تربیتی از زندگی و مدیریت خانواده توسط بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) بهترین نمونه برای بهره گیری مادران است.

حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون ضمن تاکید بر اینکه تربیت فرزندان یکی از وظایف مهم بانوان مسلمان و شیعی است یادآور شد: یکی از تکالیف مهم والدین تامین تغذیه سالم و حلال برای فرزندان است که این موضوع در سبک زندگی یک مسلمان از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد یادگیری ما مسلمانان از طریق سیستم شنیداری و دیداری انجام می شود تصریح کرد: والدین باید با مدیریت و برنامه ریزی بتوانند برای اوقات فراغت فرزندان خود مانع استفاده نابجا از رسانه های دیداری و شنیداری شوند.

این کارشناس امور تربیتی ضمن تاکید بر اهمیت کیفیت ارتباط والدین با یکدیگر در شکل گیری شخصیت فرزندان اضافه کرد: این موضوع باید در سبک زندگی ایرانی اسلامی به عنوان یک موضوع مهم و ویژه پرداخته شود.

تراشیون با بیان اینکه محیط خانواده سر منشا رشد یا آسیب در فرزندان می شود اظهار داشت: والدین باید تلاش کنند با فراهم کردن محیطی سالم و مطمئن برای فرزندان باعث رشد شخصیت آنان و جلوگیری از آسیب رسیدن به فرزندان در محیط خانواده شوند.

وی یا بیان اینکه اسلام برای دوره های مختلف سنی برنامه های متنوعی دارد تصریح کرد: خانواده ها باید با مطالعه کتب دینی و اسلامی به ویژه در بحث تربیتی، فرزندان خود را با بهره گیری و مطالعه این کتب تربیت کنند.

کارشناس امور تربیتی در خاتمه گفت: والدین باید بکوشند ظرفیت تربیتی فرزندان خود را با شنیدن کلام الهی و حرف های مثبت و خوب افزایش داده تا از این طریق بتوانند فرزندانی مفید تحویل جامعه دهند.

پاسخ به سوالات حاضران از سوی کارشناسان از دیگر برنامه های این همایش یک روزه بود.

