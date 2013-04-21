لزوم استفاده از تمام ظرفيت هاي قانوني شوراها/ شوراها درگير سياست زدگي شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اصطلاح "شورا" علاوه بر اشتهار و استفاده فراگیر در گفتمان سیاسی ایران پس از انقلاب مشروطیت، به دلیل به کارگرفته شدن در قرآن کریم و استفاده عملی در سیره معصومین (علیهم السلام) از جایگاهی خاص در فرهنگ و فقه اسلام نیز برخوردار بوده و به همین دلیل در ادبیات انقلاب اسلامی نیز مورد دقت و تأکید قرار داشته است.

بر همین اساس و با تلاش های بزرگانی همچون مرحوم آیت الله طالقانی در مجلس خبرگان قانون اساسی، در اصول 100 تا 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اساسی اداری امور کشور در سطوح گوناگون پرداخته شده است.

در اصل 100 قانون اساسی چنین می خوانیم: "براي پيشبرد سریع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طرق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند. شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون معين مي‌كند."

شوراها؛ نقطه عطفي در روند رويدادهاي اداري كشور

برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور، به عنوان اجرای یکی از اصول معطل مانده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1377، نقطه عطفی در روند رویدادهای اداری کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نشانه ای بزرگ و برجسته از ظرفیت های مردمسالاری در نظام سیاسی و اداری ایران محسوب می شود.

اکنون و در آستانه برگزاری چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و در حالی که هر روز اخبار جدیدی از آماده شدن افراد یا جریانات سیاسی و اجتماعی برای حضور و رقابت در این گردونه پرماجرا می شنویم، فرصت مناسبی برای بازخوانی تجربه شوراهای اسلامی و بازبینی نقاط قوت و ضعف این جریان و نیز بازشناسی فرصت ها و تهدیداتی که آینده این روند با آن مواجه است پیش آمده است.

هنوز از تمامي ظرفيت هاي قانوني شوراها استفاده نشده است

يكي از محققان علوم سياسي و اجتماعي در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: واقعیت آن است که علی رغم گذشت حدود 14 سال از آغاز نخستین دوره شوراهای اسلامی، هنوز از تمامی ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی به منظور استفاده بیشتر و بهتر از این نهاد در مسیر اداره اجتماع استفاده نشده است.

علي اكبر قيومي عنوان كرد: به عبارت دیگر شوراها دارای ظرفیت های معطل قانونی بسیاری هستند که به طور قطع به کارگیری آنها باعث کوچکتر شدن دولت، بهره وری بالاتر و در نهایت کارآمدی بیشتر نظام خواهد بود.

وي افزود: در بازخوانی پرونده کاری شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور اگر به دلایل عدم به کارگیری ظرفیت های قانونی شوراها در اداره امور بپردازیم، متوجه سه مشکل عمده خواهیم شد.

بسترهاي قانوني لازم براي اجرايي شدن منويات قانوني اساسي در مورد شوراها فراهم نيست

قيومي بيان كرد: در مرحله نخست با برخی از موانع و محدودیت های قانونی مواجه هستیم که با وجود جایگاه رفیع این نهاد در قانون اساسی، بسترهای قانونی لازم برای اجرایی شدن منویات قانون اساسی را به وجود نیاورده است.

وي ادامه داد: رسیدن به جایگاه مطلوب شوراها که در اصول قانون اساسی بر آن تاكيد شده است، در مرحله اول نیاز به قوانین پایین دستی دارد که حدود وظایف و اختیارات شوراها و نیز نوع ارتباط آنها با دیگر مراکز تصمیم سازی را متناسب با جایگاه پیش بینی شده برای آن در قانون اساسی مشخص کند.

نگاه رقابتي دولت به شوراها/ شورا همكار است نه رقيب

قيومي عنوان كرد: در مرحله بعد به مشکل تعریف و تفسیر خاص قوه مجریه از شوراها برخورد می کنیم، متأسفانه گاهی احساس می شود دولت، شوراها را بیشتر به چشم یک رقیب نگاه می کند و نه یک همکار و یا آنکه اصولاً اعتقادی به شورا وجود ندارد.

وي يادآور شد: بر اساس این دیدگاه، بهترین شورا، شورایی است که وجود نداشته باشد!! و همین رویکرد، شورای شهر را به شورای شهرداری تنزل داده و عملاً راه را برای توسعه دامنه نفوذ و تصمیم سازی نمایندگان مردم در کلیه امور روستاها، شهرها، استان ها و حتی کشور (بنا به تصریح قانون اساسی) مسدود می کند.

پورقيومي ادامه داد: سومین مشکل نیز به مسائل داخلی، زمینه های اجتماعی و بسترهای مردمی و فرهنگی شکل گیری و انتخاب اعضای شوراها برمی گردد.

سياست زدگي و تاثير عوامل طايفه اي و محله اي، گريبانگير شوراهاست

وي افزود: انتخابات شوراهای اسلامی در روستاها و اغلب شهرستان ها بیشتر متأثر از عوامل طایفه ای و محله ای بوده و در شهرهای بزرگ نیز سایه سیاست، بیش از اندازه بر انتخابات شوراهای مستولی است و نهاد مردمی شوراها را به شدت با آفت سیاست زدگی درگیر ساخته است و به عبارت دیگر فضای انتخابات شوراهای اسلامی فضایی به شدت اختلافی است که همین موضوع به شکل گیری ترکیبی اختلافی و شوراهایی ضعیف و عموماً سیاست زده می انجامد.

پورقيومي اظهار داشت: بدیهی است شوراهایی که اعضای آن درگیر اختلافات محله ای یا حزبی داخلی هستند توانایی دفاع از هویت صنفی و ارتقاء جایگاه اجتماعی خود را ندارند و به جای آنکه در جامعه به عنوان نهادهایی تخصصی، توسعه گرا و جریان ساز شناخته شوند به ساختارهایی منفعل، محفلی و مطیع تبدیل می شوند.

بر این اساس، نهادینه ساختن شوراها در ساختار اجرایی کشور و دستیابی به جایگاه مطلوب آن در قانون اساسی به تدوین قوانین متناسب، اصلاح رویکردهای اجرایی و بیش از هر چیز، فرهنگ سازی در میان مردم نیازمند است.

با وجود تمامی این موانع و محدودیت ها و احیاناً مشاهده پاره ای از موارد ناموفق، نباید تجربه جدید اما راهبردی شوراها در کشور را تجربه ای شکست خورده بدانیم بلکه ما در آغاز راهی روشن و مسیری اساسی و اصولی قرار داریم که در قانون اساسی بدان تأکید شده است و همگان وظیفه داریم به اندازه وسع و در حوزه تأثیرگذاری و نفوذ خود در جهت توسعه نهاد مبارک شوراها در کشور گام برداریم.