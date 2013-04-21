ثبت نام سه هزار داوطلب برای انتخابات شوارهای شهر و روستا در خراسان جنوبی

غلامرضا کافی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه زممان ثبت نام از 26 فروردین ماه آغاز و امروز یکم اردیبهشت ماه به اتمام می رسد، گفت: داوطلبین ثبت نام خود را به ساعات پایانی موکول نکنند زیرا پیش بینی ازدحام جمعیت در عصر وجود دارد.

وی با بیان اینکه تا این لحظه سه هزارداوطلب برای حضور در انتخابات شوراهای شهر و روستای استان کاندید شده اند، افزود: شهرستان بیرجند رکوردار تعداد ثبت نام شدگان است.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی عنوان کرد: از مجموع داوطلبین ثبت نام شده 128 نفر بانوان هستند.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام تا ساعت 20 امشب ادامه دارد، بیان داشت: تا لحظه حضور داوطلبین برای ثبت نام در فرمانداری ها و بخشداری ها ثبت نام انجام خواهد شد.

کافی از افراد توانمند و کارامد در روستاها خواست برای حضور در انتخابات وارد عرصه شوند، گفت: در روستاهایی که تعداد ثبت نام کنندگان به حدنصاب نرسد انتخابات برگزار نمی شود و آن روستا به مدت چهار سال از داشتن شورا و دهیار محروم می شود.

وی مجموع اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستای استان در چهارمین دوره انتخابات شوراها را چهار هزار و 870 نفر اعلام کرد و تصریح کرد: انتخابات امسال در 28 شهر و 908 روستا برگزار خواهد شد.

کافی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد داوطلبان چهارمین انتخابات شورا در خراسان جنوبی کم است، از نامزدهای انتخابات خواست با توجه به عدم تمدید زمان ثبت نام، هر چه سریعتر برای نام نویسی به بخشداری ها، فرمانداری ها، دفاتر پیشخوان و ict مراجعه کنند.