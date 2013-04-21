شاخص قيمت بورس 203 واحد افزايش يافت/ ايجاد 43 كد معاملاتي جديد در بورس منطقه اي همدان

عباس صمدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته گذشته در بورس منطقه اس همدان تعداد 19 ميليون و 555 هزار و 348 سهم به ارزش 122 ميليارد و 86 ميليون و 94 هزار و 709 ريال مبادله شد.

مديرعامل بورس منطقه اي همدان گفت: 82 درصد از معاملات هفته گذشته مربوط به خريد سهام و 16 درصد آن نيز مربوط به فروش سهام بوده است.

وي بيان داشت: اين تعداد سهام متعلق به 133 شركت است.

صمدي افزود: در هفته گذشته در بورس منطقه اي همدان، 43 كد معاملاتي جديد ايجاد شد.

وي در پايان سخنانش ابراز داشت: شاخص كل قيمت در هفته گذشته معادل 40 هزار و 748 واحد بوده كه نسبت به مدت مشابه هفته گذشته اش، 203 واحد افزايش داشت.