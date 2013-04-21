به گزارش خبرگزاری به نقل از بوک ترید، این کتاب که 23 آوریل منتشر می‌شود با تمرکز بر زندگی این عضو گروه «سیل» که در تگزاس بر اثر تیراندازی تمرینی کشته شد، نوشته شده است. کتابی که خود او با عنوان «تک تیرانداز آمریکایی» نوشته بود در جایگاه دوم کتاب‌های پرفروش آمریکا جای داشت.

به گفته مانی، نویسنده این کتاب الکترونیک، زمانی که کایل کشته شد، او در حال تهیه گزارشی ویژه از زندگی او برای مجله‌اش بود. وی می‌گوید: این کتاب به نوعی ادامه آن گزارش است و ماجراهای مختلف زندگی این تک تیرانداز را زیر ذره‌بین می‌گذارد.

کریس کایل تک تیرانداز آمریکایی به عنوان رکورددار کشتار عراقیان شناخته می‌شد. او اوایل فوریه سال پیش به دست یک آمریکایی دیگر کشته شد.

کایل تفنگدار 38 ساله به مدت 4 سال در عراق خدمت کرده بود و عراقی‌ها از او به عنوان «شیطان رمادی» نام می‌بردند و برای سرش جایزه تعیین کرده بودند. او که در کتاب خودش عراقی‌ها را یک مشت وحشی خوانده بود، در تمرین تیراندازی دوستانه ای نزدیک خانه‌اش در تگزاس به دست یک تیرانداز 25 ساله کشته شد.

وی با انتشار کتاب خودش «تک‌تیرانداز آمریکایی: زندگینامه خودنوشت مرگبارترین تک تیرانداز در تاریخ نظامی آمریکا» به شهرت رسید. در این کتاب چگونگی کشتن عراقی‌ها توسط وی به تفصیل توضیح داده شده بود.

بردلی کوپر امتیاز این کتاب را خریداری کرده و قصد دارد تا در نقش کایل در یک اقتباس سینمایی ظاهر شود.