انتشار تصاویری زیبا از یک سحابی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان به منظور یادبود بیست و سومین سالگرد فعالیت این تلسکوپ، از آن برای تصویربرداری سحابی کله اسبی در یک نور جدید و فروسرخ استفاده کردند.

سحابی کله اسبی که مانند شبهی است که از یک ابر بین ستاره ای بر می خیزد ، از بیش از یک قرن پیش که کشف شد در کتاب هاب نجوم نظر همه را خود جلب کرد. اکنون تلسکوپ فضایی هابل که متعلق به ناسا و سازمان فضایی اروپاست، سحابی کله اسبی را از طول موج نزدیک – فروسرخ به تماشا نشسته است.

این ستون ضخیم از گاز و گرد و غبار توسط بادهای ستاره ای قدرتمند از خوشه های ستاره ای عظیمی دمیده می شود که خارج از میدان دید این تصویر قرار دارند.

منبع درخشان در لبه بالای سمت چپ این سحابی یک ستاره جوان است که پرتوی آن در حال حاضر مواد بین ستاره ای اطراف را فرسایش می دهد.

این سحابی هدف مناسبی برای ستاره شناسان آماتور و حرفه ای است.

در نور مرئی این سحابی، جرمی سایه مانند دیده می شود ولی با طول موج فرو سرخ شفاف و واضح رصد می شود.

این سحابی بخشی از ابر مولکولی جبار است که در هزار و 500 سال نوری صورت فلکی جبار(شکارچی) قرار دارد.

این تصویر سه گانه جدیدترین تصویر نزدیک - فرو سرخ هابل را از سحابی کله اسبی در تصویر نشان می دهد که با دید تلسکوپ هرشل از محیط اطراف در طول موج دور- فروسرخ گرفته شده است.

تلسکوپ فضایی هابل 24 آوریل 1990 با استفاده از موشک حامل دیسکاوری به فضا پرتاب شد.