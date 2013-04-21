آموزش و پرورش در راستای حماسه سیاسی و اقتصادی هنرنمایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری در جلسه شوراي آموزش و پرورش شهرستان بابل اظهار داشت: هفته بزرگداشت مقام معلم، هفته بزرگداشت مقام كساني كه با صداقت و صميميت وصف نشدني مسئوليت تعليم و تربيت پاك ترين انسان ها و ناب ترين افكار و زلال ترين انديشه را برعهده دارند، است.



وی افزود: معلمان نقشي بي بديل در خودكفايي علمي در راه تمدن اسلامي ايراني داشته و خواهند داشت.



ناصری اظهار داشت: اگر آموزش و پرورش بتواند سنگ زير بنايی را به خوبي در دوران اوليه تعليم و تربيت بگذارد آينده دستگاه هاي نظام تضمين و تأمين خواهد شد.

رشد بالای باسوادی در مازندران



نعمت بقايي، معاون سواد آموزي آموزش و پرورش مازندران در گردهمايي روساي ادارات سوادآموزي استان در محمودآباد با اشاره به حمايت مقام معظم رهبري از برنامه هاي سوادآموزي گفت: آموزش افراد بيسواد يك رسالت مهم و وظيفه شرعي و قانوني است.



وي با ارزيابي عملكرد سال 91 به تبين خط مشي ها و سياست هاي اجرايي سال 92 به نقش برنامه ريزي جهت جذب بي سوادان باقي مانده و استفاده از ظرفيت مشاركت دستگاه هاي اجرايي در استان اشاره کرد.



بقايي به نقش اثر گذار و هدايت گر تبليغ وترويج به منظور ترغيب بي سوادان به سمت كلاس هاي سوادآموزي اشاره کرد و افزود: نه تنها نقش صداوسيما بلكه رسانه هاي مكتوب و تصويري محيطي در معابر شهري، استفاده از تريبون نمازجمعه را يك نوع تبليغ اثر گذار خواهد بود و از روساي ادارات شهرستان و مناطق خواست در اين خصوص برنامه ريزي و هدف گذاري کنند.

مشاركت مردم نيك انديش در ساخت و توسعه مدارس

رئيس مجمع خيران مدرسه ساز چالوس در همايش خيران مدرسه ساز و مدرسه يار اين شهرستان، كمك هاي مردم نيك انديش در ساخت و توسعه مدارس در راستاي توسعه علم و دانش دانست و گفت: مدرسه سازي به عنوان كارهاي نيك و ماندگار كه از جمله صدقات جاريه است كه داراي جايگاه بسيار ارزشمندي است.



حمزه شيخ الاسلامي بيان داشت: اهميت علم و علم آموزي از ديدگاه مكتب اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و هر چيزي كه با علم ارتباط پيدا مي كند داراي ارزش استو ار و ماندگار خواهد بود.



وي با بيان اينكه مدرسه سازي كار انسان هاي نيك انديش و خداجوي است اظهار داشت: هر چند مدرسه‌ سازي‌ توسط خيران سابقه‌اي بسيار ديرين دارد اما در سالهاي اخير زمينه‌هاي مناسبي براي جلب كمك‌هاي مردمي بصورت سازمان يافته در اين عرصه فراهم شده است.

تربيت سياسي دانش آموزان وظايف مهم آموزش و پرورش

زين العابدين نوكنده، در كارگروه مديران متوسطه شهرستان مياندرود گفت: تربيت سياسي دانش آموزان از وظايف مهم آموزش و پرورش است.



مدير آموزش و پرورش شهرستان مياندرود با اشاره به نامگذاري سال 92 با عنوان حماسه سياسي و حماسه اقتصادي عنوان كرد: وقتي صحبت از حماسه مي شود نقش آفريني معلمان به عنوان عاملان تربيت اجتماعي و سياسي دانش آموزان بسيار اثربخش خواهد بود.



مدير آموزش و پرورش شهرستان مياندرود، تربيت سياسي دانش آموزان را از وظايف مهم آموزش و پرورش دانست و افزود: انتقال صحيح محتواي سند تحول بنيادين به معلمان و حساسيت ويژه نسبت به اجراي آن از وظايف مهم مديران است.