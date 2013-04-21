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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۴۸

مقوم خبر داد:

يزد همچنان صدرنشين ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور

يزد همچنان صدرنشين ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور

يزد - خبرگزاري مهر: مديرعامل شركت مخابرات استان يزد گفت: استان يزد همچنان از لحاظ ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور رتبه نخست را از آن خود كرده است.

مهدي مقوم در گفتگو با خبرنگار مهر با تشريح وضعيت دو شاخص تلفن همراه و ثابت در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: تعداد تلفن هاي مشغول به كار در استان يزد 495 هزار و 445 شماره تلفن با ضريب نفوذ 45.4 درصد بود.

وي افزود: اين شاخص از ابتداي سال 84 تا 91 رشدی بيش از 46 درصد داشته است.

مقوم عنوان كرد: در زمينه تلفن همراه نيز يك ميليون و 15 هزار و 439 شماره تا پايان سال 91 مشغول به كار بوده است.

وي بيان داشت: در اين بخش نيز استان يزد با ضريب نفوذ 93 درصد، رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است.

مقوم يادآور شد: اين آمار تنها مربوط به اپراتور همراه اول است و ساير اپراتورها در اين آمار لحاظ نشده است.

مديرعامل شركت مخابرات استان يزد، تعداد سايتهاي BTS ‌تلفن همراه استان را 557 سايت اعلام كرد و افزود: اين آمار با رشد 235.5 درصدي در دولت نهم و دهم باعث افزايش كيفيت آنتن دهي تلفن همراه در استان يزد شده است.

کد مطلب 2036849

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