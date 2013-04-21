يزد همچنان صدرنشين ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور

مهدي مقوم در گفتگو با خبرنگار مهر با تشريح وضعيت دو شاخص تلفن همراه و ثابت در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: تعداد تلفن هاي مشغول به كار در استان يزد 495 هزار و 445 شماره تلفن با ضريب نفوذ 45.4 درصد بود.

وي افزود: اين شاخص از ابتداي سال 84 تا 91 رشدی بيش از 46 درصد داشته است.

مقوم عنوان كرد: در زمينه تلفن همراه نيز يك ميليون و 15 هزار و 439 شماره تا پايان سال 91 مشغول به كار بوده است.

وي بيان داشت: در اين بخش نيز استان يزد با ضريب نفوذ 93 درصد، رتبه اول كشور را به خود اختصاص داده است.

مقوم يادآور شد: اين آمار تنها مربوط به اپراتور همراه اول است و ساير اپراتورها در اين آمار لحاظ نشده است.

مديرعامل شركت مخابرات استان يزد، تعداد سايتهاي BTS ‌تلفن همراه استان را 557 سايت اعلام كرد و افزود: اين آمار با رشد 235.5 درصدي در دولت نهم و دهم باعث افزايش كيفيت آنتن دهي تلفن همراه در استان يزد شده است.