سراوانی ها شب گذشته را در خیابان سپری کردند/معاون وزیر کشور وارد سراوان شد

حمید رضا وکیلی در گفتگو با مهر گفت: زمین لرزه شامگاه روز گذشته موجب تجمع بسیاری از شهروندان در پارک های این شهرستان شد.

وی افزود: به منظور تامین امنیت تدابیر خاصی با همکاری نیروی انتظامی در این رابطه انجام شد.

وی گفت: صبح امروز معاون وزیر کشور به منظور بازدید از مناطق زلزله وارد این شهرستان شد.

وی افزود: در حال حاضر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه فرماندار این شهرستان در حال بازدید و ارزیابی خسارات وارده در مناطق زلزله هستند.

به گزارش خبرنگار مهر زمین لرزه‌ای به بزرگای 4 و هفت دهم ریشتر مقارن ساعت 20/19 دقیقه و 16 ثانیه روز گذشته شهرستان سراوان را لرزاند.

بنا بر گزارش مرکز زلزله ‌نگاری موسسه‌ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در 62.44 درجه طول جغرافیایی و در 27.99 درجه عرض جغرافیایی و در عمق 80 کیلومتری سطح زمین بوده است.

براساس این گزارش مرکز این زلزله 71 کیلومتری شهرستان سراوان، 90 کیلومتری سوران و 122 کیلومتری مهرستان بوده است.