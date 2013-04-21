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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۴۶

وکیلی در گفتگو با مهر:

سراوانی ها شب گذشته را در خیابان سپری کردند/معاون وزیر کشور وارد سراوان شد

سراوانی ها شب گذشته را در خیابان سپری کردند/معاون وزیر کشور وارد سراوان شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی فرماندار سراوان گفت: وقوع زمین لرزه 4 و هفت دهم ریشتری دیروز در سراوان موجب شد تا بسیاری از شهروندان شب گذشته را در خیابان ها سپری کنند.

حمید رضا وکیلی در گفتگو با مهر گفت: زمین لرزه شامگاه روز گذشته موجب تجمع بسیاری از شهروندان در پارک های این شهرستان شد.

وی افزود: به منظور تامین امنیت تدابیر خاصی با همکاری نیروی انتظامی در این رابطه انجام شد.

وی گفت: صبح امروز معاون وزیر کشور به منظور بازدید از مناطق زلزله وارد این شهرستان شد.

وی افزود: در حال حاضر رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه فرماندار این شهرستان در حال بازدید و ارزیابی خسارات وارده در مناطق زلزله هستند.  

به گزارش خبرنگار مهر زمین لرزه‌ای به بزرگای 4 و هفت دهم ریشتر مقارن ساعت 20/19 دقیقه و 16 ثانیه  روز گذشته شهرستان سراوان را لرزاند.

بنا بر گزارش مرکز زلزله ‌نگاری موسسه‌ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در 62.44 درجه طول جغرافیایی و در 27.99 درجه عرض جغرافیایی و در عمق 80 کیلومتری سطح زمین بوده است.

براساس این گزارش مرکز این زلزله 71 کیلومتری شهرستان سراوان، 90 کیلومتری سوران و 122 کیلومتری مهرستان بوده است.

 

کد مطلب 2036856

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