عمر هزار و دويست ساله خوشنويسي تجلي انديشه ايرانيان است

به گزارش گروه فرهنگ وهنرمهر اين نقاش وگرافيست معاصر كه در همايش بين المللي از لوح تا لوح درباره تاريخچه خط و خوشنويسي سخن مي گفت ، افزود: خوشنويسي عمري دارد كه درآن هزاران خوشنويس چيره دست و مشهور ، از حد ساده كتابت يك متن يا قطعه بسيار فراترعمل كرده اند ومعنايي خاص و متفاوت را پديد آورده اند كه درمرزي بسيار ظريف و باريك وحساس ميان "صناعت " و "خلاقيت " حركت كرده و پيش رفته است . خوشنويسي ايراني هميشه و برخلاف موسيقي ومجسمه سازي و نقاشي - ازبستري مقبول و مطلوب برخورداربوده است .

آغداشلو اضافه كرد: ارادت واتصال خوشنويسي به عالم وحي - به يمن وبه صرف كتاب كلام الله - اسباب چنان اعتبارومشروعيتي را فراهم آورده است كه خوشنويسان ،برخلاف نقاشان ، با مباهات وفخرتمام ،ودركنارفروتني هايي ازقبيل " العبه المذنب الحقيرالفقير" امضا كامل خود را درپاي اثرشان باقي بگذارند.

وي اظهارداشت : اگرآگاهي ما نسبت به نقاشان گذشته ايران بسياراندك ودرباره موسيقي دانان ومصنفين بزرگ تا پيش ارقرن يازدهم هجري تقريبا درحكم هيچ است ، خوشبختانه فهرست طويلي ازخوشنويسان بزرگ وكوچك اين هزارواندي سال را دراختيارداريم كه درتذكره هاي متعددي گردآوري شده وباقي مانده اند .

اين پژوهشگر،هنرتصريح كرد: خوشنويسان هميشه بريكي ازمهم ترين اركان تمدن وفرهنگ بشري ، يعني متون مكتوب ، تكيه داشته اند والزام حضورووجود ومشاركتشان چنان قطعي بوده است كه بي ياري وهمكاري آنان ، امكان انتقال دانش ومعرفت وادبيات،درحدي كه درجهان اسلامي گسترش وجايگاه نفت ممكن نمي شد .

آغداشلوگفت: جايگاه خط وكتابت وخوشنويسي ، درطول تاريخ خوشنويسي اسلامي وايراني چنان عمده وگسترده بوده است كه تقريبا برروي هرشيئي مورد استفاده نقش مي بسته است ازظروف سفالي وفلزي وفرش وپارچه تا زره وكلاه خود وقاب آئينه تا هرشيئي كوچك وبزرگ ديگري .

وي درادامه افزود: ازآن جايي كه خوشنويسي هيچگاه هنري مجرد نبود وبرمبناي نيازمردمان شكل مي گرفت وعمل مي كرد، ناچاربرحسب وبراساس نيازهاي جديد، قالب وشكل آن هم تغييرمي يافت وانواع معيني ازقلم ها درخدمت نيازهايي گوناگون قرارمي گرفت. مانند قلم هاي نسخ وريحان كه درمتون قرآني وكتاب هاي علمي وفقهي به كاررفتند وقلم ثلث كه به كتاب هاي مجلل وكتيبه نگاري اختصاص يافت وقلم تعليق كه درفرمان ها استفاده شد وقلم نستعليق كه مختص متون فارسي شد وشكسته نستعليق كه درنامه نگاري وجنگ هاي اشعارجاي خود را يافت.

استاد آغداشلوگفت: سهم ايرانيان دراين ميان سهم عظيمي بود جزابن مقله وابداع قلم نسخ وبعضي ازاقلام بسته به وسيله اونستعليق را ايرانيان ومهم ترينشان ميرعلي تبريزي - درقرن هشتم هجري تنظيم كردند وبازهمچنان ميرعماد قزويني بود كه پيرايش آن را به اوج كمال وتعالي رساند .و

وي اظهارداشت : قلم شكسته را نيزازقرون دهم ويازدهم هجري قمري ايرانيان ابداع كردند وحد نهايي زيبايي وآراستگي آن به دست درويش عبدالمجيد طالقاني درقرن دوازدهم هجري صورت پذيرفت .