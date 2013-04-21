  1. دانشگاه و فناوری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۲۶

امکان اندازه‌گیری فشارهای کم در آزمایشگاه فراهم شد

امکان اندازه‌گیری فشارهای کم در آزمایشگاه فراهم شد

پژوهشگران جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با کسب توانمندی کالیبراسیون فشارسنج‌ها امكان ارزیابی صحت مقدار فشار اندازه گیری شده در سیستم‌های خلاء را در کشور فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر زواريان- مدیر گروه خلاء جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به اهمیت کالیبراسیون خلأسنج در مطالعات آزمایشگاهی گفت: خلا سنج "مک لئود" قديمی‌ترين و دقيق‌ترين خلأسنج مطلق است كه تا امروز به عنوان يک ابزار مرجع برای كاليبره كردن ديگر ابزارهای اندازه گيری خلاء مورد استفاده قرار می‌گيرد.

وی ادامه داد: این فشارسنج در سال 1874 توسط H.G.McLeod اختراع شد و از نظر تئوری می‌تواند برای اندازه گيری فشار در محدوده 10 به توان منفی یک تا 10 به توان منفی 7 مورد استفاده قرار گيرد ولی در عمل اين وسيله تنها برای گازهای پايدار در محدوده‌ فشارهای 10 به توان منفی یک تا 10 به توان منفی 3 تور قابل كاربرد است و پايين تر از اين فشار اندازه گيری تنها به صورت كيفی انجام می‌شود.

زواریان از کسب توانمندی کالیبراسیون فشارسنج‌های پیرانی در جهاد دانشگاهی شریف خبر داد و خاطرنشان کرد: با کسب این توانمندی امكان ارزیابی صحت مقدار فشار اندازه گیری در محدود فشارهای 10 به توان منفی یک تا 10 به توان منفی 3 تور در سیستم‌های خلاء فراهم شد.

مدیر گروه خلاء جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تاکید کرد: اندازه گيری و اطمينان  از صحت عملكرد خلاء سنج‌ها همواره يكی از دغدغه‌های موجود در فعاليت‌های علمی است که كاليبراسيون در آن نقش اساسی و حياتي دارد ضمن آنکه توسعه تکنولوژی در كشور نیز نیازمند توسعه آزمایشگاه‌های مرجع کالیبراسیون است.

کد مطلب 2036865

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