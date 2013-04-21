به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر زواريان- مدیر گروه خلاء جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اشاره به اهمیت کالیبراسیون خلأسنج در مطالعات آزمایشگاهی گفت: خلا سنج "مک لئود" قديمی‌ترين و دقيق‌ترين خلأسنج مطلق است كه تا امروز به عنوان يک ابزار مرجع برای كاليبره كردن ديگر ابزارهای اندازه گيری خلاء مورد استفاده قرار می‌گيرد.

وی ادامه داد: این فشارسنج در سال 1874 توسط H.G.McLeod اختراع شد و از نظر تئوری می‌تواند برای اندازه گيری فشار در محدوده 10 به توان منفی یک تا 10 به توان منفی 7 مورد استفاده قرار گيرد ولی در عمل اين وسيله تنها برای گازهای پايدار در محدوده‌ فشارهای 10 به توان منفی یک تا 10 به توان منفی 3 تور قابل كاربرد است و پايين تر از اين فشار اندازه گيری تنها به صورت كيفی انجام می‌شود.

زواریان از کسب توانمندی کالیبراسیون فشارسنج‌های پیرانی در جهاد دانشگاهی شریف خبر داد و خاطرنشان کرد: با کسب این توانمندی امكان ارزیابی صحت مقدار فشار اندازه گیری در محدود فشارهای 10 به توان منفی یک تا 10 به توان منفی 3 تور در سیستم‌های خلاء فراهم شد.

مدیر گروه خلاء جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تاکید کرد: اندازه گيری و اطمينان از صحت عملكرد خلاء سنج‌ها همواره يكی از دغدغه‌های موجود در فعاليت‌های علمی است که كاليبراسيون در آن نقش اساسی و حياتي دارد ضمن آنکه توسعه تکنولوژی در كشور نیز نیازمند توسعه آزمایشگاه‌های مرجع کالیبراسیون است.