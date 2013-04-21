برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پاراگوئه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، در انتخابات ریاست جمهوری پارگوئه 10 نامزد با یکدیگر رقابت می کنند که "هوراسیو کارتز" نامزد حزب محافظه کار "کلورادو" و "افراین آلگر"نامزد حزب لیبرال که تفکرات چپ میانه دارد، رقابت تنگاتنگی برای رسیدن به پست ریاست جمهوری با یکدیگر دارند.

علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، مردم پاراگوئه امروز اعضای پارلمان این کشور را نیز انتخاب می کنند.

دوره ریاست جمهوری در این کشور پنج ساله است و رئیس جمهور را از طریق رای مستقیم مردم بر می گزینند. پارلمان کشور نیز از دو بخش تشکیل می شود؛ مجلس نمایندگان با 80 عضو و سنا با 45 عضو که مدت نمایندگی در آنها پنج ساله است.

در حالی که کارتز نامزد حزب کلورادو، در رقابت ها و تبلیغات انتخاباتی خود، از ایجاد راهی جدید برای کشورش سخن می گوید، اما منتقدین و مخالفین وی بر این نظرند که انتخاب او، به معنی بازگشت به سیاست های محافظه کارانه ای خواهد بود که دهه ها بر این کشور حاکم بوده است.

انتخابات امروز در حالی برگزار می شود که در سال 2012 میلادی پارلمان پاراگوئه، "فرناندو لوگو" رئیس جمهور و نامزد حزب لیبرال را به بهانه اهمال کاری در امور خود عزل کرد و از آن پس "فدریکو فرانکو" معاون رئیس جمهوری، سمت او را بر عهده گرفت.

حزب لیبرال پاراگوئه در سال 1978 تاسیس شد؛ این حزب به عنوان مخالفین محافظه کاران حاکم و حزب کلورادو شناخته می شود. حزب کلورادو نیز در سال 1887 تاسیس شد و سال هاست به عنوان حزب حاکم در پاراگوئه قدرت نمایی می کند. این حزب در سال 2008 و بعد از سال ها در انتخابات ریاست جمهوری از رقیبش شکست خورد. نماینده حزب در انتخابات آن سال، "بلانکا اولار" نخستین زن نامزد ریاست جمهوری بود.

در انتخابات پارلمانی سال 2008، حزب لیبرال پس از سال ها بر حزب کلورادو غلبه کند. این حزب در همین سال نیز توانست 26 کرسی مجلس نمایندگان و 14 کرسی سنا را به دست آورد.

نظرسنجی ها حکایت از پیشتازی کارتز با فاصله کم از رقیب خود دارد. تمایل بسیاری از گروه های جامعه به وی بوده و دلیل این امر، موفقیت های او در حوزه تجارت عنوان شده است.