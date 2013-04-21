رشد 7 درصدي اهداي خون در يزد/ سهم بانوان در اهدا فقط 3 درصد

نقي تقوايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته 54هزار نفر به مراكز اهداي خون استان يزد مراجعه كردند كه از اين تعداد 43هزار و 129 نفر موفق به اهداي خون شدند كه اين ميزان از رشد هفت درصدي برخوردار بوده است.

وي افزود: از ميان اهدا كنندگان خون در سال گذشته، 97 درصد از اهدا كنندگان آقايان و سه درصد بانوان بوده اند.

تقوايي عنوان كرد: با توجه به اينكه نيمي از جمعيت استان يزد را بانوان تشكيل مي دهند، اميدواريم شاهد مشاركت بيش از پيش بانوان در اين امر خداپسندانه باشيم.

وي بيان داشت: اهداي خون هيچ خللي در سلامت بانوان ايجاد نمي كند زيرا با توجه به معاينات قبل از خونگيري، تنها به افراد واجد شرايط اجازه خون دهي داده مي شود بنابراين جاي هيچ نگراني در اين زمينه وجود ندارد.

تقوايي در بخش ديگري از سخنان خود يادآور شد: مردم يزد روز 21 فروردين ماه سال جاري به منظور كمك رساني به مردم زلزله زده بوشهر، ركوردي جديد در اهداي خون ثبت كردند به نحوي كه در اين روز 344 نفر براي اهداي خون به انتقال خون يزد مراجعه كردند.

وي ادامه داد: اين ركورد پيش از اين مربوط به 19 مرداد سال گذشته بود كه 247 نفر براي اهداي خون به اين مركز مراجعه كرده بودند.

مدير انتقال خون يزد اظهار داشت: مردم دارالعباده يزد با وقوع زلزله هاي اخير همچنين در پايگاه سيار انتقال خون در محل نماز جمعه يزد اقدام به اهداي خون كردند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهداي خون جمعي توسط كاركنان و روساي ادارات مختلف عنوان كرد: اين اقدام گامي بزرگ در راستاي فرهنگ سازي براي اهداي خون است.

تقوايي با بيان اينكه هفته گذشته بيش از 50 نفر از فرهنگيان استان يزد به همراه مديركل آموزش و پرورش استان يزد براي اهداي خون خود به انتقال خون مراجعه كردند، افزود: اين اقدام مي تواند با توجه به گستره كاري فرهنگيان و دانش آموزان، در فرهنگ سازي اهداي خون بسيار موثر باشد.