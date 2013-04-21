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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵

احمدی‌نژاد تاکید کرد:

موانع پیش روی مصوبات دولت در دور چهارم سفربه خوزستان رفع می‌‌ شود

موانع پیش روی مصوبات دولت در دور چهارم سفربه خوزستان رفع می‌‌ شود

رئیس جمهور اسلامی ایران از بررسی مصوبات سه سفر گذشته هیئت دولت به استان خوزستان در چهارمین دور از سفرهای استانی خود خبر داد و گفت: موانع موجود بر سر راه مصوبات اجرایی نشده را رفع می‌‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمود احمدی‌نژاد صبح یکشنبه در بدو ورود به شهرستان اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان خوزستان دیار مردمان مومن، مجاهد و استعمارستیز است که برای ملت ایران و تاریخ شناخته شده است.

وی با بیان اینکه مردم استان خوزستان مردمانی دوستدار پیامبر(ص) و آل پیامبرهستند، گفت: مردم متعهد استان به ویژه در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی همه وجود خود را برای حفظ ارزش‌های اسلامی و موجودیت کشور ایران فدا کرده‌اند.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه دولت برآمده از مردم است، افزود: دولت برای پیشرفت، آبادانی، رفع مشکلات و پیشرفت امور تلاش می‌کند و با همه وجود در اختیار مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به سفرهای استانی انجام شده برای رفع مشکلات موجود اظهار کرد: در سه سفر گذشته مجموعه‌ای از کارها بررسی و تصمیماتی برای پیشرفت استان گرفته شد.

وی با بیان اینکه در سفر چهارم مصوبات گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرند، افزود: موانع موجود بر سر راه مصوبات سفرهای قبل بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم این موانع را در این سفر رفع کنیم.

احمدی نژاد اظهار کرد: همچنین در این سفر مواردی که در سفرهای گذشته مصوب نشده و اکنون موضوعیت یافته مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.

وی دیدار با مردم، سفر به چند شهرستان، حضور در کارگروه‌های کشاورزی و معدن، دیدار با جوانان و نخبگان و افتتاح برخی پروژه‌های مهم استان را از برنامه چهارمین سفر هیات دولت به استان خوزستان برشمرد.

کد مطلب 2036880

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