كتاب "حفظ روان و برتر قرآن مجيد" تاليف شد

مرضيه يزدي در گفتگو با خبرنگار مهر در زمينه تاليف كتاب جديدش به نام «حفظ روان و برتر قرآن مجيد» اظهار داشت: اين كتاب به روش موضوعي جزء دوم است كه جزو تفاسير قرن 14 محسوب شد.

اين مولف استاني با بيان اينكه آيات موضوع بندي شده به شيوه خاصي در اين كتاب آورده شده، گفت: تلخيص، اقتباس و دو گفتار از مولف در جزء دوم آورده شده و در راستاي رواني متن از فعل و فاعل نيز صرف نظر شده است.

وي با بيان اينكه اين كتاب به عنوان راهنماي آموزشي معرفي شده و بايد همراه با استاد خوانده شود، ابراز داشت: اين كتاب تاليفي بين ترجمه و تفسير صرف است.

يزدي با بيان اينكه از تفاسير قراني قرن 12 تا كنون در اين كتاب بهره گرفته شده، افزود: آيه 223 سوره بقره به ابتكار مولف، با ارائه طرحي رنگي در اين كتاب آورده شده كه آداب فرزند آوري را مورد توجه قرار داده است.

مرضيه يزدي استاد مدعو دانشگاه فرهنگيان با سابقه تدريس 30 ساله در دانشگاه تربيت معلم بوده و همسر شهيد بزرگوار "حسين درفشي" است.

اين بانوي قرآن پژوه داراي 11 اثر تاليفي است كه از اين تعداد چهار اثر به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي ترجمه شده است.

وي نويسنده برجسته و ممتاز پنجمين همايش بين المللي بانوان قرآن پژوه تهران و مولف نمونه استاني سه دوره اخير در استان همدان است.

از ديگر آثار وي تاليف كتاب «برگي از تاريخ سرخ زندگي ام» است كه در زمينه دوران زندگي وي با شهيد "حسين درفشي" نگاشته شده و از كتب برجسته دفاع مقدس همدان محسوب مي شود.