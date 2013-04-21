آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در اراضی شالیزاری آمل

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نخست رها سازي زنبور تريکوگراما در سطح هفت هزار و500 هکتار از شالیزارهای حوزه مرکز جهاد کشاورزي رئيس آباد با توزیع تريکوکارت استاندارد آغاز شد.

وی افزود: در مرحله زنبور تريکوگراما در مراکز خدمات کشاورزی سورک، رودبار، مرانده، دشت سر و بالا خيابان ليتکوه برای استفاده کشاورزان این مناطق توزیع خواهد شد.

مدیرجهاد کشاورزی آمل ادامه داد: پیش بینی می شود امسال در مجموع حدود تعداد دو ميليون و 100 هزار عدد تريکوکارت استاندارد برای مبارزه غیرشیمایی با آفت کرم ساقه خوار برنج در سطح هفت هزار هکتار شاليزاري شهرستان اجرا شود.

وی اضافه کرد: مبارزه بيولوژيکي یا غیرشیمایی شاليزارای برنج و باغات شهرستان آمل با استفاده از حشرات مفيد در راستای کاهش سموم شيميايي و توليد محصولات سالم و ارگانيک از اولويت هاي کاري جهاد کشاورزي است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل، از آغاز توزیع تريکوکارت کار زنبور تريکوگراما برای مبارزه غیرشیمایی با آفت کرم ساقه خوار شالی در سطح هفت هزار و500 هکتار از شاليزارهاي این شهرستان خبر داد.

وی یادآورشد: اين زنبورها قادر هستند تخم پروانه کرم ساقه خوار برنج را پارازيت و از بين ببرد.

امینی ادامه داد: تهيه محصولات سالم و حفظ محيط زيست در راستاي کاهش مصرف سموم کشاورزي با عمليات رهاسازي زنبور تريکوگراما در مزارع شاليزاري شهرستان آمل براي مبارزه با کرم ساقه­ خوار برنج بعنوان يک روش بيولوژيک در دستور کار جهاد کشاورزي شهرستان قرار دارد.

شهرستان آمل داراي سه آزمايشگاه توليد حشره مفيد است و از سوي بخش خصوصي اداره و زیر نظارت اداره توليدات گياهي مديريت جهاد کشاورزي شهرستان فعاليت مي کند.

شهرستان آمل با حدود 37 هزار هکتار شالیزار ازمناطق مهم کشور در تولید برنج است.