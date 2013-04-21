سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان چهارمین استان کشور است که صد درصد اعتبارات طرح توسعه کشاورزی را مصوب کرده است.

وی همچنین از پرداخت 104 میلیارد تومان معادل 88 درصد تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در گیلان خبر داد و اظهارداشت: صد درصد اعتبارات طرح توسعه کشاورزی تمامی شهرستان های استان به تصویب رسیده است.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی گیلان با اعلام اینکه در تامین اعتبار این طرح ویژه هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی از اولویت های مهم این بانک است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی می تواند عامل موثری در رونق اقتصادی، افزایش تولید وایجاد اشتغال پایدار در این استان باشد.

حسینی در ادامه هدف از اجرای طرح مزبور را تولید و ایجاد اشتغال و همچنین رونق فعالیت های تخصصی در این عرصه دانست و یادآورشد: استان گیلان به دلیل برخورداری از آب و هوای منحصر به فرد، اراضی حاصلخیز و غیره از قطب های کشاورزی ایران اسلامی است.