سپاه پاسداران خود را سپر عزت و سربلندی مردم ایران می داند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جغتایی صبح یکشنبه در جمع کثیری از مردم پاکدشت در آستانه سی و چهارمین سالگرد تأسیس سپاه پاسداران افزود: دوم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی‌ است كه امام خمینی(ره) در خصوصش این ‌گونه فرمود كه "دیگران انقلابی شدند، اما سپاه انقلابی به وجود آمد" لذا همگان می ‌دانند كه این مجموعه انقلابی از روزهای اول انقلاب تاکنون هدف شدیدترین تیرهای خصم آلود از سوی جبهه کفر و اردوگاه‌ های آن در داخل و خارج از کشور بوده و هر روز شاهد مراتب جدیدی از حملات به این نهاد مقدس هستیم.

وی بیان داشت: البته چرایی آن را می بایست از عملکرد این مجموعه فهمید که اقداماتش به ضرر چه کسانی تمام شده و امروز شاهد هستیم که منطقه خاورمیانه تبدیل به نمایشگاه بزرگی از شکستهای پی در پی آمریکا شده که جنگ 33 روزه و فتنه سال 88 و به دام انداختن پرنده جاسوسی از مصادیق مهم آن است.

بخشی از عملکردهای سپاه از دفاع مقدس تا به امروز است

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاکدشت ادامه داد: این بخشی از عملکردهای سپاه از دفاع مقدس تا به امروز است، بنابراین ماجراجوییهای دشمنان داخلی و خارجی و شلیک هرگونه تیر اتهام علیه سپاه از چشمان بیدار ملت ایران پنهان نمی ‌ماند و سپاه اسلام همواره خود را سپر عزت و سربلندی مردم ایران و همه مستضعفان و محرومان جهان خواهد دانست.

وی عنوان کرد: اینک ما پاسداران انقلاب اسلامی یک بار دیگر و در آستانه سی و چهارمین سالگرد تأسیس این نهاد مقدس پیمان می بندیم برسر عهدی که بسته ایم پایدار ایستاده ایم و کسانی که تحت القائات شیطان بزرگ تیشه بر ریشه انقلاب می ‌زنند خیال نکنند كه این ملت به آنها اجازه خواهد داد تا آنها بتوانند در قالبهای ظاهر فریب دمکراسی و انتخابات آزاد و حقوق بشر و امثال آنها به امیال پست خود که همانا سکولاره کردن و نابودی نظام مقدس اسلامی است دست یابند.

حجت الاسلام جغتایی افزود: اینان به مثابه کفهای روی آب هستند که تاریخ نمونه ‌های زیادی از آنها را سراغ دارد، عناصر بد اندیشی که طی دوران سی و چهار ساله انقلاب اسلامی هر بار که سر در آورده و عزم نابودی و انحراف انقلاب را داشته است در برابر امواج طوفنده مردم دینمدار ایران اسلامی پا پس نهاده ‌اند.

مردم ایران به خوبی شگردهای جریانات سیاسی را می شناسند

وی تصریح کرد: مردم ایران به خوبی شگردها و حیله ها و نیرنگهای این قبیل اشخاص و گروه‌ ها و جریانات سیاسی که مدام در کوره ناکارآمدی و ناامیدی می ‌دمند و چهره ای سیاه از کشور و جامعه را به نمایش در می‌ آورند را می ‌شناسد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاکدشت اظهار داشت: لذا تحرکاتی که اخیراً با جهت دین زدایی در جامعه صورت می ‌گیرد از نگاه تیز بین آنان پنهان نمی ‌ماند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استعانت از درگاه باری تعالی و تحت تدابیر و فرامین فرماندهی معظم كل قوا و ولایت فقیه حضرت آیت الله خامنه ‌ای و با دعای خیر مردم پرچم این انقلاب را به دست صاحب اصلی آن حضرت ولیعصر(عج) خواهد رسانید.