به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل زرویی نصرآباد که 26 فروردین ماه گذشته و در پی سکته قلبی تحت جراحی قلب باز قرار گرفت، با وجود انتقال از ICU به بخش بستری بیماران عادی، کماکان از سوی پزشکان خود ممنوع‌الملاقات است.

به گفته محمد زرویی، برادر این طنزپرداز کشورمان، مدت بستری بودن وی در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل نوع جراحی انجام شده روی وی بیش از سایر بیماران تحت عمل مشابه طول کشیده است و کماکان هم به توصیه پزشکان و به منظور دور شدن هیجان و نیز هر نوع ورود عفونت ویروسی به بدن وی، ملاقات با او ممنوع است.

محمد زرویی همچنین با اشاره به مشکل ریوی پیش آمده برای برادرش گفت: مسله عفونت ریوی که پیش از این اعلام شده بود در اصل ناشی از مشکل قلبی برادرم بود که در پی سکته پدید آمد و از نظر پزشکی غیرقابل اجتناب بوده است. پس از جراحی نیز لوله‌ای به ریه وی متصل شده تا آب جمع شده در آن را به دلیل جراحی و عارضه قلبی خارج کند.

از سوی دیگر در حالی که به گفته برادر زرویی وضعیت عمومی وی که از 17 فروردین در بیمارستان کسری تهران بستری است، عادی اعلام شده است، هنوز از سوی پزشکان زمان احتمالی طول درمان وی و بستری بودن در بیمارستان به خانواده‌اش اعلام نشده واو باید کماکان تحت مراقبت پزشکی باشد.

ابوالفضل زرویی نصرآباد به دلیل سکته قلبی در بیمارستان کسری تهران بستری است و به دلیل گرفتگی در سه رگ قلبی خود، هفته گذشته تحت جراحی قرار گرفت.