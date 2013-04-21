تولید گندم در خاش به 27 هزار تن می رسد

امان الله طوقی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در سال گذشته بیش از 9 هزار300 هکتار از اراضی زیر کشت در این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافت که در مقایسه با مدت مشابه بیش از 10 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با احتساب برداشت گندم به میزان 2 هزار و 700 کیلو در هر هکتار پیش بینی می شود میزان برداشت این محصول در سالجاری به 27 هزار تن برسد.

وی با بیان اینکه کاشت گندم در ابان ماه سال گذشته توسط تعداد 12 دستگاه ردیف کار در این شهرستان اغاز شده است گفت: کار برداشت این محصول از مزارع مذکوراز اواسط ماه اردیبهشت ماه آغاز و تا تیرماه سال جاری ادامه دارد.

طوقی بیشترین سطح زیر کشت را درمنطقه مرزی «روتک» عنوان کرد و گفت: برداشت محصول توسط ماشین آلات کشاورزی و با استفاده از 9 دستگاه کمباین انجام می شود.

وی افزود: درسال گذشته کشاورزان شهرستان خاش 12 هزار تن گندم مازاد بر مصرف خود را به مراکز خرید تحویل دادند.

وی گفت: اراضی زیر سطح کشت گندم در این شهرستان موجب اشتغالزایی بیش از 27 هزار نفر شده است.