مقامات نيروي انتظامي نمي توانند در امر درمان معتادان اظهار نظر كنند

سعيد صفاتيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: متاسفانه آنها نمي خواهند بپذيرند كه روش هايي كه تاكنون در خصوص مبارزه با مواد مخدر در پيش گرفته اند، اشتباه بوده و تنها برخورد قهري با معتادان نمي تواند چاره كار باشد، كه اگر اين گونه بود امروز ما اين آمارهاي نگران كننده را نداشتيم.

وي تصريح كرد: طبق اعلام سازمان بهداشت جهاني بهترين آمار درمان معتادان در سراسر دنيا 15 درصد است و ما در طي 2 سال كه برنامه درماني مدوني براي معتادان تهيه و به مرحله اجرا گذاشتيم، طبق آمارهاي مستند به 10 درصد از اين موفقيت دست پيدا كرده ايم.

مدير كل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان كرد: متاسفانه امسال بودجه درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر از 8 ميليارد تومان در سال 83 به 5/3 ميليارد تومان در سال 84 كاهش پيدا كرد.

صفاتيان گفت: متاسفانه در هنگام تعيين بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر نتوانست مانند بقيه از لابي هاي موجود در مجلس استفاده كرده و همين امر باعث كاهش بودجه شد در حالي كه موفقيت هاي به دست آمده در امر درمان و مبارزه با مواد مخدر گوياي عملكرد ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري است.

وي در پايان افزود: من حاضرم با هر كسي كه ادعا مي كند ما در زمينه درمان معتادان موفق نبوده ايم مناظره كنم، متاسفانه مشكل بزرگي كه ما در كشور با آن مواجهيم اين است كه هيچ كس در جاي خود و از وظايف خود صحبت نمي كند، همه دلشان مي خواهد به جاي ديگران حرف زده و در مورد مسايلي بحث كنند كه هيچ پشتوانه علمي در آن ندارند.