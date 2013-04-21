افتتاح تصفیه پس آب صنعتی در قدس طي هفته هواي پاك

سید روح اله میرباقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز دوم اردیبهشت ماه سال جاري به عنوان روز جهانی زمین پاک و 2 تا 8 اردیبهشت به عنوان هفته ملی زمین پاک نامگذاری شده، اين روز مناسبت سالانه ای است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست کره زمین نامگذاری شده است.

این مسئول ادامه داد: زمین سکونت گاه و بستری است که انسان ها با آن در ارتباط هستند لذا محافظت از آن و حفظ سلامت و پاکی آن امر بسیار مهمی است که بايد انسان ها در هر جایگاهی تمام تلاش خود برای محافظت از اکوسیستم خود به کار برند.

وی درباره برنامه‌های پیش‌بینی شده برای روز زمین پاک اعلام كرد:‌ طي هماهنگی با آموزش و پرورش شهرستان، مسابقه نقاشی با موضوع زمین پاک برای دانش آموزان پایه ششم در مدارس براگزار خواهد شد که به نفرات برتر هدایایی اهدا می مي شود.

میرباقری ادامه داد: از دیگر برنامه های مهم این ایام، افتتاح تصفیه خانه پس آب صنعتی به صورت آنلاین است، سیستمی از طریق سنسورهای خروجی بعد از تصفیه ،به صورت آن لاین به اداره منتقل می شود تا از نظر استانداردهای زیست محیطی بررسی شود تا در حد مجاز باشد.