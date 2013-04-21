حسین دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این رقابت که شامل گروهی از دانش‌آموزان در دوره متوسطه و راهنمایی است که در روزهای 19 و 20 اردیبهشت ماه 92 برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: که روز19 اردیبهشت دانش‌آموزان متوسطه و در روز 20 اردیبهشت سال جاری نیز دانش‌آموزان مقطع راهنمایی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

دلاوری ادامه داد: هم اکنون کاشان، نجف‌آباد، خمینی شهر و اصفهان مدارسی جهت پذیرش پذیرفته شدگان در این آزمون دارد.

کارشناس مسئول مدارس استعدادهای درخشان بیان داشت: این پنج هزار و 515 نفر دانش‌آموز تیز هوش خود به دو گروه تفکیک می‌شوند که بخشی از آنها آزمون شرکت کرد و پذیرفته شدند و گروه دیگری نیز جزء دانش آموزان تیزهوش (بدون آزمون ورودی) بودند.