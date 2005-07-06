معترضان گروه هشت در اسكاتلند با پليس در گير شدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سخنگوي پليس گلنيگلس به رويترز گفت : پليس با معترضان درگير شد زيرا آنها مي خواستند اردوگاه خود در استرلينگ را ترك كنند . معترضان به پليس اشياء پرتاب كردند كه دو تن در اين رابطه دستگير شدند اما از تعداد مجروحان گزارشي در دست نيست .



بنابراين گزارش ، پليس جاده هاي منتهي به شهر گلنيگلس كه شامل بخشهايي از اتوبان اصلي شمال - جنوب است را مسدود كرد .



هزاران تن از فعالان ضد جنگ ، ضد جهاني سازي و ضد سرمايه داري در گلنيگلس گردهم آمددند تا ضمن برگزاري تظاهرات از رهبران كشورهاي صنعتي جهان بخواهند كه اقداماتي رابراي مبارزه با فقر در كشورهاي فقيرانجام دهند.



رهبران هشت كشور صنعتي جهان امروز تحت تدابير شديد امنيتي وارد گلنيگلس (اسكاتلند) خواهند شد تا در باره مبارزه با فقر و افزايش دماي هوا بحث و گفتگو كنند .

پليس اسكاتلند پيشتر از هرگونه تظاهرات دراين شهر هشدارداد و اعلام كرد كه با اين تظاهرات برخورد خواهد كرد .



گفتني است كه در درگيري روز گذشته پليس با معترضان دهها تن از نيروهاي پليس و معترضين مجروح و بيش از 60 تن از تظاهر كنندگان نيز دستگير شدند .



