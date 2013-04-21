شکست لاتزیو در خانه اودینزه/ تساوی جنوا و آتالانتا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اودینزه در حضور 16 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی خود با نتیجه یک بر صفر لاتزیو را از پیش رو برداشت. تک گل این دیدار را آنتونیو دی ناتاله در دقیقه 19 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار جنوا و آتالانتا به تساوی یک بر یک رضایت دادند. در این دیدار آنتونیو فلورو فلورس (6) برای جنوا و کریستیانو دل گروسو برای آتالانتا گلزنی کردند. رقابتهای این هفته امشب با برگزاری 8 دیدار پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* اینتر – پارما

* بولونیا – سمپدوریا

* کاتانیا – پالرمو

* فیورنتینا – تورینو

* ناپولی – کالیاری

* رم – پسکارا

* سیه نا – کیه وو

* یوونتوس – میلان

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 74 امتیاز

2- ناپولی 63 امتیاز

3- میلان 59 امتیاز

4- فیورنتینا 55 امتیاز

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18- جنوا 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- پالرمو 28 امتیاز

20- پسکارا 21 امتیاز