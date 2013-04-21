اعتراض نماینده مجلس به پوشاندن لباس زنانه به مجرمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی کلیات لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه ها را در دستور کار داشتند.

حامد قادر مرزی نماینده مردم قروه که به عنوان مخالف این لایحه برای سخنرانی در صحن علنی مجلس ثبت نام کرده بود در ابتدای سخنان خود نسبت به اقدام نیروی انتظامی اعتراض کرد.

وی گفت: اعتراض مردم کردستان به اقدام بی شرمانه نیروی انتظامی مبنی بر پوشاندن لباس زنانه به یک مجرم را در صحن علنی مجلس اعلام می کنم.

پوشاندن لباس زنانه بر تن یکی از متهمان مریوانی و گرداندن او در ملاءعام، نه‌تنها واکنش‌های بسیاری از سوی مردم مریوان و استان کردستان همراه داشت بلکه جمعی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، در صدد تذکر به وزرای کشور و دادگستری بر آمدند.