تعاوني فراگير فرهنگ و هنر در ابركوه راه اندازي مي شود

جواد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال استقبال از پیشنهاد این اداره اولين شركت تعاوني فراگير اهالي فرهنگ و هنر شهرستان به زودی آغاز به كار خواهد كرد.

وی افزود: با توجه به استقبال اهالي فرهنگ و هنر از اين پيشنهاد و سرمايه گذاري آنها در اين بخش مي توان يك شركت تعاوني فراگير با همه ظرفیت های آن راه اندازي كرد كه بتواند وضع معیشتی هنرمندان شهرستان را ارتقا دهد.

عادل گفت: خلأ وجود چنين شركتي در شهرستان سالها بود كه حس مي شد و اكنون با شرايطي كه مهيا شده مي توان به اين خواسته رسيد و اميدواريم با تعيين گروه پیگیری کننده برای ثبت و راه اندازی این شرکت، به زودي شاهد آغاز به كار آن باشيم.

وی ادامه داد: این شرکت تعاونی با پیگیری چند تن از هنرمندان فعال در بخش اقتصاد در حال انجام امور مربوط به ثبت در اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون است.