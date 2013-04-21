به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی شامگاه شنبه در نشست شورای معاونان و مدیران شهرداری قم با بیان اینکه مدیریت شهری نیاز به همکاری و همراهی همه ارگان ها دارد گفت: باید مردم در راس کار باشند و براساس خواست آنها و نیاز واقعی و مصلحت عمومی شهر ساخته شود.

وی در این نشست قم با صدور بیانیه تشکر، از خدمات شهرداری قم تجلیل کرد و گفت: شهرداری ارگانی است که فعالیت هایش در همه ابعاد دیده می‌شود و ارتباط تنگاتنگی با مردم و خواسته‌های آنان دارد.

استاندار قم با تبیین علل صدور بیانیه تشکر از شهرداری گفت: وقتی کارهای شهرداری را رصد می‌کنیم به این نتیجه می رسیم که آنها ارتباط مطلوبی با علما و فضلا و مراجع عظام تقلید دارند و آنها از عملکرد مدیریت شهری رضایت دارند.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد ارتباط مستمر و جلب رضایت علما و فضلای حوزه علمیه بسیار مهم است، گفت: یکی دیگر از مولفه های قابل تقدیر شهرداری ارتباط با نخبگان و فرهیختگان شهر است.

ضرورت توجه به ارتباط برون شهری و فرامرزی

پیریایی با اشاره به اینکه همه این ارتباطات و همکاری ها باید به ثبات مدیریت شهری کمک کند گفت: یکی از مولفه های مدیریت شهری مطلوب، ایجاد ارتباط برون شهری و فرامرزی است که این امر برای شهر بین المللی قم یک امر واجب و ضروری محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نام قم باید در میان شهرهای مهم و تجاری دنیا تکرار شود گفت: یکی از بسترهای رشد و توسعه شهر قم باید جذب سرمایه گذاری خارجی باشد که در این زمینه مدیریت شهری و در راس آن شهرداری باید توانمند و قدرتمند ظاهر شود.

استاندار قم فعالیت شهرداری در جذب سرمایه گذاری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همایش فرصت های سرمایه گذاری که در فروردین ماه برگزار شد در واقع ریل گذاری حماسه اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری در قم بود.

دفاع از عملکرد همایش فرصت های سرمایه گذاری

وی با دفاع از عملکرد همایش فرصت های سرمایه گذاری اظهار داشت: این همایش برکات بسیاری با خود داشت اما حتی اگر به چند سخنرانی، ارایه مقاله ختم شده باشد تاثیر خود را گذاشته است.

پیریایی با توضیح این مطلب که برای ایجاد حرکات بزرگ ابتدا باید از گفتمان و مقوله سازی شروع کرد گفت: بنده به عنوان رئیس دستگاه های اداری استان از همه کسانی که انتقاد کارشناسانه از شورای شهر و شهرداری قم دارند دعوت می‌کنم که نظرات و پیشنهادات سازنده خود را اعلام کنند.

وی با تاکید براینکه شهرداری باید گزیده ای از طرح تفصیلی مدیریت شهری را در اختیار علما و مراجع تقلید بگذارد، ادامه داد: شهرداری و شورای شهری قم نباید به خاطر فشار برخی دچار اقدامات عاجل غیر ضروری شوند و حق مردم را تضییع کنند.

نظام پیشنهادات شهری باید سهل الوصول باشد

استاندار قم در ادامه از خدمات شورای شهر نیز تقدیر کرد و گفت: باید با راه اندازی نظام پیشنهادات سهل الوصول مردم و نخبگان را در مدیریت شهری سهیم و شریک کرد.

وی راه اندازی سیستم خواست، نیاز و مصلحت را در مدیریت شهری بسیار ضروری دانست و گفت: تمام نیروهای وابسته به استانداری را مکلف کرده ایم که نهایت همکاری و تعامل را با شهرداری داشته و دنبال گروکشی از آنها نباشند.

با چند انتقاد پروژه‌های شهری را تعطیل نمی‌کنیم

پیریایی با تاکید بر اینکه استفاده نا بجا از قدرت و گروکشی در مدیریت شهری نشان ضعف مدیریتی است، گفت: باید در سطح مدیریت شهری صمیمیت و رفاقت حاکم باشد و از فضای بدگویی و تهمت و غیبت دوری شود.

استاندار قم در پایان خواستار اطلاع رسانی شفاف در عرصه مدیریت شهری شد و گفت: هیچکس از ما توقع نداشته باشد که با چند انتقاد پروژه‌های مهم شهری را تعطیل کنیم.