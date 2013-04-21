مازندران قهرمان پرورش اندام کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات قهرماني پرورش اندام بدنسازي كشور صبح یکشنبه در سالن جهان پهلوان سيد رسول حسيني مركز استان برگزار شد.

در این مسابقات در مقطع سني جوانان سجاد موسوي، شاهين سليماني، عرفان صيادي، حسين سحاب فر، سبحان نياورد در مقطع سني بزرگسالان قهرمان شدند.

در ادامه این مسابقات فرشاد گنجي، اكبر شيرخاني، سيد اميد موسوي، عباس سالاري، اكبر رضايي، علي رستمي، خليل اسدي، مرتضي مشايخ، سعيد مزنگي و حسين جلالي عناوین قهرمانی را کسب کردند.

در نتايج تيمي، مازندران با 84 امتياز قهرمان، تهران الف با 78 امتياز دوم و ستارگان تهران الف با 70 امتياز در جايگاه سوم اين رقابت ها قرار گرفتند.