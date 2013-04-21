  1. استانها
  2. مازندران
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

در ساری/

مازندران قهرمان پرورش اندام کشور شد

مازندران قهرمان پرورش اندام کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: مازندران قهرمان مسابقات پرورش اندام کشور در ساری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقات قهرماني پرورش اندام بدنسازي كشور صبح یکشنبه در سالن جهان پهلوان سيد رسول حسيني مركز استان برگزار شد.

در این مسابقات در مقطع سني جوانان سجاد موسوي، شاهين سليماني، عرفان صيادي، حسين سحاب فر، سبحان نياورد در مقطع سني بزرگسالان قهرمان شدند.

در ادامه این مسابقات فرشاد گنجي، اكبر شيرخاني، سيد اميد موسوي، عباس سالاري، اكبر رضايي، علي رستمي، خليل اسدي، مرتضي مشايخ، سعيد مزنگي و حسين جلالي عناوین قهرمانی را کسب کردند.

در نتايج تيمي، مازندران با 84 امتياز قهرمان، تهران الف با 78 امتياز دوم و ستارگان تهران الف با 70 امتياز در جايگاه سوم اين رقابت ها قرار گرفتند.

 

 

کد مطلب 2036929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها