امکانات لازم برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علي سليماني صبح يكشنبه در محل شركت شهركهاي صنعتي استان اظهار كرد: يکی از اهداف و ماموریتهای مهم و اساسی شرکت شهرکهای صنعتی استان تامین زمین و آماده سازی امکانات زیربنایی و زیرساختهای لازم برای استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و تعاونی با کمترین هزینه بدون نیاز به اخذ مجوزهای لازم از سازمانهای دیگر است.

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي تصریح کرد: شرکت شهرکهای صنعتی در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري مزين به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي شده است، جهت تشویق سرمایه گذاران به انجام سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی، تمام تلاش خود را برای واگذاری زمین، تامین بستر و زیرساخت مناسب و ارزان به سرمایه گذاران و متولیان واقعی عرصه صنعت و تولید در مناطق کمترتوسعه یافته اعلام مي دارد.

سليماني بيان كرد: باتوجه به آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی، از سرمایه گذاران و صنعتگران بخشهای مختلف جهت انجام سرمایه گذاری دعوت ميكند، در صورت تمایل در خصوص طرح و ایده خویش به شرکت شهرکهای صنعتی مراجعه کنند.