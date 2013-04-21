موقوفات مستهلک کشور تبدیل به احسن می شود

حجت الاسلام ولي عادلی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از اوقاف و امور خیریه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت عمران و آبادی موقوفات، گفت: موقوفاتی که بنای مستهلکی دارند بازسازی شده و تبدیل به احسن می شود.

عادلی افزود: استان همدان از استان های موفق در اجرای نیات واقف و تبدیل به احسن کردن موقوفات است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان همچنین اظهار داشت: برابر برنامه سازمانی برای ارزیابی اجرای برنامه های سازمانی اوقاف، استان ها ماموریت پیدا می کنند از استان های دیگر بازرسی به عمل آورند.

وی با بیان اینکه در چشم انداز 20ساله برای سازمان اوقاف نیز برنامه دیده شده و برابر برنامه، برش سالیانه ابلاغ می شود، افزود: بحث به روز رسانی اجاره ها، عمران و آبادانی موقوفات، شناسایی موقوفاتی که متصرف تنظیم سند اجاره نکرده، کارهای فرهنگی، اعزام مبلغ و برنامه های مناسبتی از جمله برنامه های شاخص سازمان است که توسط سازمان و ادارات شهرستانی پیگیری و اجرا می شود.

وی بیان داشت: سازمان برای بررسی درصد موفقیت برنامه های عنوان شده و ارزیابی آنها، مدیران استان ها را مامور می کند تا از استان های دیگر بازدید و بازرسی داشته باشند که هدف اصلی این حرکت تبادل افکار و تجربه است.

عادلی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم در بحث موقوفات، اجرای نیت واقف است، گفت: به دلیل ترویج فرهنگ وقف، در سال های اخیر وقف های چشمگیری در کشور و استان های مختلف صورت گرفته است.

عادلی مهمترین راه برای ترویج فرهنگ وقف را اجرای نیت واقف دانست و افزود: به روز رسانی اجاره موقوفات در بین مردم و خیرین در راستای وقف جدید، ایجاد رغبت می کند.

وی در پايان با بیان اینکه در ایام نوروز امسال بیش از 30 مورد وقف جدید در کشور ثبت شده است، افزود: این آمار نشان از نوع نگاه مردم نسبت به این عمل خداپسندانه و نوع عملکرد اوقاف در کشور عمل به نیت واقف دارد.