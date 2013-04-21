محمود جعفري، موسيقيدان و مدير اجرايي کنسرت موسیقی گروه های درویش و فراز در یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنسرت موسیقی گروه های درویش و فراز ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت هر شب اجرا خواهد شد.

وي ادامه داد: برنامه‌هاي اين كنسرت شامل سه بخش خواهد بود كه در بخش اول تکنوازی سنتور از ساخته های استادان فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پرویز مشکاتیان با اجراي نوازنده نوجوان کشور، نجمه جعفری اجرا خواهد شد.

جعفري عنوان كرد: پس از آن، گروه نوازی توسط گروه فراز به سرپرستی محمود جعفری انجام خواهد شد که قطعات ضربی و تصانیف از پرویز مشکاتیان و تنظیمات آوازی از محمود جعفری است.

وي افزود: در بخش سوم نيز سه تن از اعضاي گروه درویش به سرپرستی استاد رضا شفیعیان همنوازی خواهند كرد.

به گفته جعفري، این برنامه به مدت سه شب در فرهنگسرای هلال احمر یزد اجرا خواهد شد.

وي به معرفي اعضاي گروه پرداخت و گفت: رضا شفیعیان (سنتور)، محمدرضا رحیمی (تار، سه تار)، داوود یاسری (تنبک) از اعضاي گروه درویش هستند.

جعفري عنوان كرد: محمود جعفری (سنتور)، نجمه جعفری (سنتور)، علیرضا سهیلی (نی)، مجید علیزاده (تنبک)، سیاوش عبدی (دف)، مجید محیط (کمانچه)، آرمان غزنوی (تار)، مسعود پاد (تار) و علی ساکت (خواننده) از اعضاي گروه فراز هستند.