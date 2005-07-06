تايمز: هند و پاكستان به فشار آمريكا بر ضد ايران توجه نمي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه تايمز، ناتوار سينگ (Natwar Singh) وزيرخارجه هند و شوكت عزيز نخست وزير پاكستان در حاشيه برگزراي نشست سازمان همكاري شانگهاي با يكديگر ديدار و درباره روابط دوجانبه دو كشور گفتگو كردند.

دو طرف تاكيد كردند همكاري هاي دو كشور هند و پاكستان در زمينه هاي انرژي و اقتصاد بايد تحكيم شود.

در اين ديدار كه خوشيد قصوري وزير امورخارجه پاكستان نيز حضور داشت، عزيز اعلام كرد پروژه خط لوله گاز ايران پروژه بسيار پيچيده اي است و كار بر روي آن روابطي قوي و مستحكم ميان سه كشور را مي طلبد.

وي همچنين بر لزوم ايجاد زيرساخت هاي مناسب اقتصادي، بررسي هاي فني و در نظر گرفتن مسائل امنيتي تاكيد كرد و در پاسخ به وزير امور خارجه هند اعلام كرد: فشارهاي آمريكا نخواهد توانست ما را از انجام اين پروژه بازدارد.