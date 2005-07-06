۱۵ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۶

با تصميم به عملياتي كردن طرح انتقال گاز ايران

تايمز: هند و پاكستان به فشار آمريكا بر ضد ايران توجه نمي كنند

هند و پاكستان عليرغم مخالفت شديد واشنگتن با برگزيده شدن احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري ايران تصميم گرفتند احداث خط لوله گاز ايران از طريق پاكستان به هند موسوم به خط صلح را ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه تايمز، ناتوار سينگ (Natwar Singh) وزيرخارجه هند و شوكت عزيز نخست وزير پاكستان در حاشيه برگزراي نشست سازمان همكاري شانگهاي با يكديگر ديدار و درباره روابط دوجانبه دو كشور گفتگو كردند.

دو طرف تاكيد كردند همكاري هاي دو كشور هند و پاكستان در زمينه هاي انرژي و اقتصاد بايد تحكيم شود.

در اين ديدار كه خوشيد قصوري وزير امورخارجه پاكستان نيز حضور داشت، عزيز اعلام كرد پروژه خط لوله گاز ايران پروژه بسيار پيچيده اي است و كار بر روي آن روابطي قوي و مستحكم ميان سه كشور را مي طلبد.

وي همچنين بر لزوم ايجاد زيرساخت هاي مناسب اقتصادي، بررسي هاي فني و در نظر گرفتن مسائل امنيتي تاكيد كرد و در پاسخ به وزير امور خارجه هند اعلام كرد: فشارهاي آمريكا نخواهد توانست ما را از انجام اين پروژه بازدارد.

 

