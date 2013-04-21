غلامرضا گمرکی تهیهکننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که فیلم سینمایی "روز روشن" هیچ تغییری برای اکران عمومی در سینماها نخواهد داشت، گفت: زمانی که این فیلم سینمایی برای اولین بار در جشنواره فیلم فجر اکران شد، به دلیل زمان کمی که وجود داشت نام برخی از همکاران در این پروژه به تیتراژ پایانی اضافه نشده بود، خبری هم که مبنی بر افزایش زمان فیلم منتشر شده شامل افزایش زمان 20 ثانیهای در تیتراژ پایانی است.
وی توضیح داد: پخش "روز روشن" برعهده هدایت فیلم است و با توجه به اینکه هنوز هیچکدام از فیلمهای در حال اکران به کف فروش نرسیدهاند، شورای صنفی نمایش تصمیم جدی برای اکران دوم نوروزی فیلمها نگرفته است.
تهیهکننده "این زن حرف نمیزند" در پاسخ به این که نمایش این فیلم در زمان انتخابات به فروش صدمه خواهد زد یا خیر؟ گفت: فیلمهایی در ژانر اجتماعی که به خوبی توانستهاند بخشی از مشکلات یک جامعه را به تصویر کشند، نیازمند اکران مناسب هستند تا بتواند فروش خوبی داشته باشد. متاسفانه برای اکران این گروه از فیلمها که جدی هستند و حال و هوای کمدی ندارند باید در انتظار تصمیم نهایی سینماداران بود که علاقهمند به اکران چه فیلمی هستند.
گمرکی ادامه داد: گیشه مانند یک هندوانه دربسته است و تازمانی که یک فیلم سینمایی اکران نشود، نمی توان پیشبینی کرد که فیلم در گیشه چقدر موفق خواهد بود.
تهیهکننده "روز روشن" در پایان گفت: با توجه به اینکه این فیلم یک اثر بسیار خاص و متفاوت است، ساخت آنونس آن نیز بسیار سخت بوده و نیازمند یک کار متفاوت هستیم به همین دلیل فکر میکنم که هیچکس جز کارگردان نمیتواند آنونس "روز روشن" را بسازد.
"روز روشن" داستان زن جوانی است که برای نجات جان یک نفر از اعدام، به دنبال شاهد است تا در دادگاه شهادت دهد. پانتهآ بهرام، مهران احمدی، روناک یونسی، سودابه بیضایی، امیررضا دلاوری، وحید آقاپور از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
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