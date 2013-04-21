انتشار صکوک حج و عمره/ تشکیل صندوق سهام و اوراق بهادار

سید عباس موسویان در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه کمیته فقهی بورس در روز چهارشنبه هفته آینده خبرداد و گفت: چند بحث در کمیته فقهی بورس از سال گذشته ناتمام مانده است که در جلسات آتی شورای فقهی بورس نهایی خواهد شد.

عضو کمیته فقهی بورس یکی از بحث های نیمه کاره را صکوک حج و عمره یا اوراق بهادار حج و عمره ذکر و بیان کرد: جلساتی در این زمینه تشکیل و جمع بندی هایی در کمیته فقهی حاصل شده است، با این وجود این بحث نیازمند همفکری سازمان حج و زیارت و نظام بانکی دارد.

وی با بیان اینکه این موضوع بحثی 3 جانبه است، افزود: باید مدلی طراحی شود که هم سازمان حج و هم نظام بانکی با آن موافقت داشته باشند. بر این اساس کمیته فقهی بورس پیشنهاد اولیه آن را به فرابورس ارسال کرده و فرابورس نیز با سازمان حج مکاتباتی را انجام داده است و منتظریم آنها نظر خود را در مورد قابلیت و انتشار اوراق حج ارائه دهند. این موضوع به عنوان موضوعی ناتمام مطرح است که باید در کمیته فقهی نهایی شود.

موسویان موضوع دوم نیمه تمام در کمیته فقهی را انتشار اوراق استصناع اعلام و بیان کرد: جمع بندی هایی در این زمینه صورت گرفته است اما کمیته فقهی بورس در تدوین آئین نامه و مقررات مربوطه با مشکلاتی مواجه شد، بنابراین مدل عملیاتی آن باید دوباره بازنگری شود.

وی موضوع سوم ناتمام در شورای فقهی بورس را تشکیل صندوق های سهام و اوراق بهادار ذکر و تصریح کرد: در کمیته فقهی بورس 2 بار در این زمینه بحث و دیدگاه ها در مورد آن اخذ شد و جمع بندی هایی نیز صورت گرفته است.

عضو شورای فقهی بورس افزود: برای تشکیل صندوق سهام و اوراق بهادار، کیمته پیشنهاداتی را به سازمان بورس ارائه داده است و این کار نیازمند همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه است. بر این اساس قرار است با همکاری سازمان بورس و سازمان اوقاف صندوقی متناسب با احکام فقهی وقف و قرارداد وقف و مصوبات کمیته فقهی طراحی شود، پس از آن مدل عملیاتی صندوق باید در کمیته دوباره بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: یکسری پیشنهادات جدید هم قرار است در جلسه آتی شورای فقهی بورس مطرح شود که از جمله آن طراحی ابزار جدید است که توسط بانک سامان پیشنهاد شده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.