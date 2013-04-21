ناهنجاری های گسل تبریز عامل زمین لرزه های آذربایجان/ وقوع زلزله در رشته کوههای زاگرس طبیعی است

محمد فریدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه زلزله های آذربایجان و دیگر مناطق کشور همچون بوشهر، سراوان و اصفهان طبیعی بوده، گفت: وقوع زلزله در مسیر رشته کوههای زاگرس طبیعی بوده و درواقع زاگرس هم با همین تحولات زمین بوجود آمده است.

وی به زمین لرزه 5.2 ریشتری ظهر پنج شنبه هفته گذشته در تسوج اشاره کرد و اظهار داشت: زمین لرزه 5.2 ریشتری تسوج هم بخشی از ناهنجاری و ناهمواری های گسل تبریز و تسوج است که در سامانه گسل تبریز قرار دارد.

فریدی با بیان اینکه نمی توان افزایش و یا کاهش زلزله ها را پیش بینی کرد، تاکید کرد: علت افزایش زلزله ها در کل کشور ناشی از حرکات پوسته ای زمین بوده که باعث زلزله می شود و منشاء تمامی آنها طبیعی بوده و نمی توان برای تفسیر آنها دلایل غیر علمی وارد کرد.

معاون سازمان زمین شناسی شمالغرب کشور همچنین یادآور شد: تا کنون زمین لرزه ای به شدت زمین لرزه سراوان طی 56 سال گذشته در نواحی پاکستان و افغانستان و ایران ثبت نشده و این حادثه نادر بود و جای خوشبختی این است که زمین لرزه در عمق نسبتا زیاد زمین رخ داد که اگر این شدت زلزله در عمق کم اتفاق می افتاد بی شک باعث سونامی در دریای عمان می شد.