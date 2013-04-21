کشف 3.5 تن مواد مخدر در ایران قبل از ورود به دریا

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونینو دلئو روز یکشنبه در اولین نشست مقابله با پیش سازها و ترانزیت مواد مخدر از دریا که با حضور نمایندگاننی از کشورهای امارات، پاکستان، افغانستان و ایران برگزار شد اظهار داشت: از سال های گذشته در خصوص سوء استفاده از مسیر دریا برای ترانزیت مواد مخدر هشدار داده بودم. برا ساس گزارش سالیانه نیروهای انتظامی مسیرهای زمینی را برای مقابله در اولویت قرار می دهند و قاچاقچیان دریا را برای قاچاق مناسب تشخیص می دهند به همین دلیل رو به ترانزیت مواد مخدر از دریا آوردند.

به گفته وی در گزارش سال 2012 دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل اشاره شده است که محموله هایی که به آب های آزاد راه پیدا می کنند درصد کشف شان بسیار پایین است چرا که نمی توان محموله عظیمی از کالا را مورد بازرسی قرار داد. این سوء استفاده از مسیر دریا موضوعی جهانی نبوده و فقط در منطقه خاورمیانه رخ می دهد.

مدیر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در ایران با بیان اینکه براساس آخرین تحقیقات 37 درصد صادرات مواد مخدر افغانستان از طریق پاکستان و ایران انجام شده و این کشورها تحت فشارهای باندهای قاچاق مواد مخدر هستند افزود: بررسی ها نشان می دهد مواد مخدر افغانستان به همه کشورها به جز آمریکای لاتین ترانزیت می شود.

وی با بیان این که کشفیات مواد مخدر از طریق دریا تنها به جنوب غرب آفریقا تعلق ندارد افزود: این مواد در اروپا، روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه کشف می شوند.

دلئو با اعلام اینکه 90 درصد کشفیات مواد مخدر با کار اطلاعاتی انجام می شود گفت: UNODC در حاشیه برگزاری این اجلاس ها به دنبال راهکارهای تبادل اطلاعات است. بدون کار اطلاعاتی و اطاعات درست بعید است که شخصی موفق شود و هزچ کشوری نیز در دنیا نمی تواند تنهایی با مواد مخدر مقابله کند.

وی با اشاره به اینکه در UNODC در آسیای میانه گروه کریک را تشکیل داده است افزود: علاوه بر تشکیل این گروه در آسیای میانه گروه ابتکار سه جانبه را با حضور افغانستان، ایران و پاکستان برای انجام تبادل اطلاعات راه اندازی کردیم. نتایج اقدامات سه جانبه برای اعراب حاشیه خلیج فارس جالب بوده است که می توان این گروه را با حضور سایر کشورها یا تشکیل گروه های دیگر برای مقابله با مواد مخدر گسترش داد.

به گفته مدیر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل در سه ماهه اول سال 2013 میلادی ایران و پاکستان با انجام عملیات های اطلاعاتی موفق به کشف 3.5 تن مواد مخدر شدند که 2 تن و 800 کیلوگرم آن را حشیش تشکیل می دهد. قاچاقچیان قصد داشتند این مواد را که در بسته های ضد آب جاسازی شده بود از طریق خلیج فارس به سایر کشورها ترانزیت کنند.