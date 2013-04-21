پیروزی و رکوردشکنی بایرن مونیخ/ دورتموند سهمیه لیگ قهرمانان را مسجل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ قهرمانی رقابتها با نتیجه 6 بر یک هانوفر را در خانه اش در هم کوبید. ماریو گومز دو بار، کلودیو پیزارو دو بار و فرانک ریبری یک بار برای بایرن گل زدند، و یک گل به خودی هم مدافع هانوفر به ثمر رساند تا باواریایی ها به یک پیروزی ارزشمند دیگر دست پیدا کنند. آنها اکنون رکورد بیشترین امتیاز در بوندسلیگا را شکسته اند و در حالی که هنوز 4 هفته دیگر تا پایان رقابتها باقی مانده 81 امتیاز کسب کرده اند.

دورتموند نیز با پیروزی دو بر صفر مقابل ماینتس سهمیه لیگ قهرمانان خود برای فصل بعد را مسجل کرد و از طرف دیگر خط و نشانی برای رئال مادرید که چهارشنبه به مصاف این تیم می رود کشید. نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

* هامبورگ 2 – فورتونادوسلدورف یک

* دورتموند 2 – ماینتس صفر

* هانوفر یک – بایرن مونیخ 6

* آینتراخت یک – شالکه صفر

* بایرلورکوزن 5 – هوفنهایم صفر

* وردربرمن صفر – ولفسبورگ 3

در ادمه بازی های این هفته امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آنها به شرح زیر است:

* اشتوتگارت – فرایبورگ

* نورنبرگ – گروترفورث

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 81 امتیاز

2- دورتموند 61 امتیاز

3- بایرلورکوزن 53 امتیاز

4- شالکه 46 امتیاز

--------------------------------

16- آوگسبورگ 27 امتیاز

17- هوفنهایم 24 امتیاز

18- گروترفورث 15 امتیاز (یک بازی کمتر)