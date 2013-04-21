انجمن های اسلامی حرکت خود را بر اساس منویات رهبری تنظیم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ متن این بیانیه به شرح ذیل است:



بسمه تعالی

تشکیل نظام مردم سارلاری دینی، شیوه ای نوین از اداره جامعه را در انظار جهانیان به نمایش گذاشت و امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از حیات نظام اسلامی، مشارکت و نقش برجسته عموم ملت در تصمیم سازی ها و اداره جامعه در طرازی بسیار بالا برای همگان نمایان است.

انتخابات یکی از نمادهای بارز و اصلی مردم سالاری دینی است و جمهوری اسلامی با برگزاری به طور متوسط در هر سال یک انتخابات، افتخار مشارکت برجسته و معنادار مردم خود را در عرصه تصمیم سازی های کلان نظام سیاسی به یدک می کشد. امروز و در سی و پنجمین سال حیات نظام مقدس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران با پشت سر گذاشتن انواع پستی ها و بلندی ها و چالش های مختلف، در شرایطی حساس و تاثیر گذار قرار گرفته است، و به عنوان الگویی موثر برای ملت های آزاده جهان، بیش از پیش ایفای نقش می کند. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در شرایط کنونی، بدون شک یکی از انتخابات های مهم و حساس برای نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران خواهد بود.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور به عنوان بخشی از بدنه پویای جنبش دانشجویی مسلمان، برخود لازم می داند در آستانه کمتر از دو ماه مانده به انتخابات و با توجه به سلسله نشست‌های "میز انتخابات" و همایش دو روزه "هفتمین رئیس جمهور در مسیر پیشرفت، عدالت و مقاومت" در دانشگاه تربیت مدرس که منجر به نقد و بررسی آرا و نظرات 15 کاندیدای احتمالی انتخابات گردید، مطالبی را به استحضار ملت بزرگ ایران برساند.



اولا با توجه به تکثر حضور چهره های مختلف سیاسی در این عرصه و نیز استماع نظرات آنان در سلسله جلسات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل به استحضار می رساند گزینه های این اتحادیه دانشجویی در این باب محدودتر شده است.



از سویی دیگر انتخابات ها از دسته مسائلی است که در آن تکلیفی بر عهده افراد چه سیاسیون و چه مردم قرار می‌گیرد اما ما دانشجویان تفسیرهای مختلفی که گروه ها، اشخاص و احزاب در این باب مطرح می کند را مورد قبول نمی‌دانیم چه اینکه اساسا هر حرکت دین مدارانه در عرصه نظام مردم سالاری دینی مثل انتخابات تنها و تنها در سایه تمسک به مبانی دین و نظرات مقام معظم رهبری امکان پذیر است.



جریان دانشجویی، افراد، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی و نه هیچ کس دیگر نه توان این را دارد که در این برهه حساس و پیچیده ترجمان فعلی تکلیف را مشخص کند و نه چنین استحقاق و جایگاهی دارد.



از نظر ما دانشجویان در شرایط کنونی فقط و فقط مقام معظم رهبری که از همه واقف تر به امور، از همه دلسوزتر نسبت به انقلاب اسلامی و از همه مسلط تر به صلاح انقلاب اسلامی هستند می تواند مسیر امروز را مشخص نمایند و اساسا اعتقادات ما حکم می کند در عصر غیبت در همه مسائل و به ویژه مسائل اصلی کشور مثل انتخابات پا جا پای رهبری بگذاریم و گوش به فرمان ایشان باشیم و طبعا آنچه که ایشان در عرصه انتخابات می فرمایند عین تکلیف ما خواهد بود و تا این لحظه ایشان چند نکته و چند کلید واژه را معرفی کرده اند و البته ممکن است ایشان به فراخور شرایط نکاتی را مطرح کنند و ما بایستی حرکت خودمان را بر آن اساس تنظیم کنیم.



آنچه که ولی امر مسلمین تا این لحظه تاکید کرده اند شامل مشارکت گسترده، احترام به قانون و احترام به رای ملت ایران برای خلق حماسه سیاسی و شاخصه ای برای رئیس جمهور آینده است و ما به عنوان جنبش دانشجویی تکلیف خود می دانیم که در این راستا گام برداریم و هر آنچیزی که به تحقق این شاخص ها کمک می کند را تقویت و هر آن چیزی که بخواهد کوچکترین خدشه ای به آنها وارد سازد با تمام قوا مقابلش خواهیم ایستاد و ذره ای اهمال در برخورد با آنها نخواهیم کرد. از این جهت در این بیانیه به تشریح ملزومات خلق یک حماسه سیاسی در انتخابات خرداد 92 می پردازیم.



ملزومات خلق حماسه سیاسی



بدون شک از ملزومات اصلی و جدی خلق حماسه سیاسی، مشارکت گسترده و حضور پر شور ملت در این آزمون مهم و ملی است. از سویی انتخابات میدان رقابت سالم بین جریان ها و افراد معتقد به نظام جمهوری اسلامی است. رقابتی که سلیقه های مختلف سیاسی معتقد به نظام اسلامی را در معرض انتخاب مردم قرار می دهد. لذا با توجه به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم حضور همه جریان های معتقد به جمهوری اسلامی در انتخابات، ما دانشجویان نیز بر لزوم حضور پرنشاط همه ی جریان ها و سلایق مختلف معتقد به نظام اسلامی در انتخابات پیش رو تاکید می کنیم و معتقدیم جریان های متعدد سیاسی که به معنای واقعی به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد دارند باید حضور در عرصه انتخابات را وظیفه ی خود دانسته و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند.



با توجه به این مقدمه باید گفت اولین پارامتر ایجاد مشارکت اکثر آحاد ملت ایران در انتخابات این است که هر جریانی که در دایره نظام اسلامی و در چهارچوب قانون فعالیت می کند و به ویژه نیروهای انقلاب اسلامی بتوانند در فضایی منطقی، آزاد و شفاف حرفهای خود را بگویند و هیچ جریانی حق ندارد جریان دیگری را از این حق منع کند و این شاخصه و وجه بارز و فاخر جمهوری اسلامی و نظام مردم سالاری دینی است که گروه ها بتوانند حرف های خود را آزادانه بگویند.



البته ما اعتقاد داریم فضای انتخابات جایی نیست که معاندین و معارضین و کسانی که اصل نظام و گفتمان انقلاب اسلامی را قبول ندارند بیایند و حرفهای ساختار شکنانه خود را مطرح کنند و این قاعده شامل حال کسانی می شود که تا کنون نه تنها به دنبال ارتقاء سطح جمهوری اسلامی نبوده اند بلکه به دنبال منویات ساختارشکنانه خود هستند و فضای انتخاباتی نباید جولانگاه کسانی شود که نشان داده اند منافع جریانی را به صلاح نظام ترجیح می دهند و از جریان انحرافی گرفته تا مدعیان اصلاح طلبی تا کنون مصداق این رویه بوده اند و ما همین جا از شورای نگهبان می خواهیم اجازه حضور به کسانی را که وابستگی شان به این دسته مسجل است را در عرصه ای که نقطه عطف جمهوری اسلامی است را ندهد چه اینکه برای ما دانشجویان معلوم شد که این ها هدفی جز استحاله جمهوری اسلامی را ندارند. اما نگرانی دیگر ما در داخل نیروهای انقلاب است که اینها بایستی آزادانه اجازه حرف زدن و ظهور و بروز داشته باشند.



دومین آیتم ایجاد مشارکت حداکثری رسانه ها هستند. رسانه ها بایستی اطلاع رسانی دقیق، شفاف صادقانه و اخلاقی را سرلوحه کار خود قرار دهند و وابستگی های جریانی را در پای صلاح نظام ذبح سازند.



رسانه هایی که خلاف این منش رفتار می کنند و نیروهای انقلاب را سانسور می کنند چه بخواهند و چه نخواهند آب به آسیاب دشمن می ریزند به خصوص آن دسته از رسانه هایی که از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند به این مسئله توجه کنند البته در بیانیه های بعدی به این موضوع تفصیلا خواهیم پرداخت.



اما سومین آیتم تحقق مشارکت حداکثری زمانی است که آحاد ملت ایران نقش خود را در انتخابات ایفا کنند لذا بایستی نخبگان، حوزویان، دانشگاهیان و مردمی که سرمایه های اجتماعی این انقلاب هستند با پذیرفتن نقش خود در عرصه تجلی تکثر آرا حضور پیدا کنند. مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده علاوه بر اینکه به معنای استفاده حداکثری ملت از حق انتخاب خود می باشد، از سویی موجبات روی کار آمدن رئیس جمهوری با پشتوانه عظیم مردمی را نیز به وجود خواهد آورد. همچنین با توجه به اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش و دغدغه مندی آن ها نسبت به نظام سیاسی و تصمیم سازی در آن، مشارکت بالای آن ها در انتخابات نشانه ای بارز از قدرت نمایی ملت و نظام اسلامی در برابر دشمنان و زیاده خواهی های آن ها خواهد بود. از طرفی مشارکت گسترده مردم در انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور، علاوه بر اینکه پیوند عمیق آن ها با نظام اسلامی را به نمایش می گذارد، موجبات دلگرمی و مسرت همه ی ملت های آزاده ی جهان برای احقاق حقوق خود و مقاومت بیش از پیش در مقابل زیاده خواهان نیز خواهد شد. لذا ما دانشجویان از همه ی اقشار مختلف مردم به ویژه دانشگاهیان و دانشجویان دعوت می کنیم تا نسبت به حضور جدی در انتخابات پیش رو عزمی مضاعف را پیشه کنند.



اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل قصد دارد تا در بیانیه های بعدی خود سایر مسائل مهم مرتبط با انتخبات را برای ملت ایران تشریح کند. انشاءالله