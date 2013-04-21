مازندران مقصد گردشگران آلمانی می شود

سیف الله فرزانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هیئت آلمانی ضمن بازدید ازشرق استان از ساری تا بهشهر و حضور در سمینار یک روزه موزه ملی ایران، روز گذشته ایران را به مقصد آلمان ترک کردند.



وی گفت: در کنار ظرفیت های فرهنگی و تاریخی استان، ساحل ماسه ای مازندران و تنوع زیستی و جانوری جنگلهای هیرکانی به خصوص حشرات خاصی که در این پتانسیل کشور زیست می کند از جمله علاقمندی هایی بوده که می تواند برای گردشگران آلمانی جالب توجه باشد.



مدیرکل گردشگری مازندران افزود: نقاط بکر مازندران و ظرفیت های شناخته نشده این استان که برای گردشگران داخلی چندان قابل توجه نیست در واقع مقصد سفر توریسم خارجی است.



وی گفت: با ورود هر توریسم ضمن رونق اقتصادی منطقه بیشتر با سلیقه ها و شاخه های مختلف گردشگری و نحوه اجرای آن در کشور مطابق با شرایط بومی و ملی آشنا شده به سمت صنعتی شدن گردشگری حرکت می کنیم.



فرزانه با اشاره به اینکه مازندران به عنوان مقصد گردشگری داخلی ایران است تاکید کرد: اکنون این استان به عنوان مقصد سفر کشور تثبیت شده و ظرفیت اقامت و پذیرایی در آن نیز در حال حاضر در شرایط مطلوب قرار دارد و این نشان می دهد در جذب گردشگر تقریبا موفق بودیم.



وی یادآور شد: پس از این باید تمام برنامه ریزی ها به سمت مشتری مداری باشد تا سالهای آینده شاهد اقبال گردشگران به این استان باشیم.