تکمیل 80 خانه عالم در گلستان

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع 120 خانه عالم در استان در دستور کار بوده که ساخت 80 واحد به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: با توجه به تاخیری که در تصویب بودجه سالجاری داشتیم و با توجه به تحویل دیرهنگام بودجه به مجلس، برای سالجاری در این بخش هنوز نمی توان تصمیمی گرفت.

حجت الاسلام ولی نژاد یادآور شد: منتظریم بعد از ابلاغ اعتبارات بودجه از سوی دولت بتوانیم در زمینه خانه عالم برنامه ریزی کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: اگر کاهش بودجه ای نداشته باشیم، پروژه هایی را که شروع کردیم را تکمیل می کنیم.