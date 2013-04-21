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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۰:۵۳

ولی نژاد به مهر خبر داد:

تکمیل 80 خانه عالم در گلستان

تکمیل 80 خانه عالم در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: تاکنون احداث 80 خانه عالم در استان به پایان رسیده و تکمیل شده است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مجموع 120 خانه عالم در استان در دستور کار بوده که ساخت 80 واحد به پایان رسیده است.

وی اظهار داشت: با توجه به تاخیری که در تصویب بودجه سالجاری داشتیم و با توجه به تحویل دیرهنگام بودجه به مجلس، برای سالجاری در این بخش هنوز نمی توان تصمیمی گرفت.
 
حجت الاسلام ولی نژاد یادآور شد: منتظریم بعد از ابلاغ اعتبارات بودجه از سوی دولت بتوانیم در زمینه خانه عالم برنامه ریزی کنیم.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان یادآورشد: اگر کاهش بودجه ای نداشته باشیم، پروژه هایی را که شروع کردیم را تکمیل می کنیم.
کد مطلب 2036950

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