به گزارش خبرنگار مهر، کیهان هاشم نیا صبح امروز در جشنواره خيرين مدرسه ساز استان افزود: زمانی که کلاسی را می‌سازید، دل یک کودک را شاد می‌کنید و در واقع آینده مملکت خود را می‌سازید که این کار بزرگی است.

وی همچنین با بیان اینکه عمل زمانی درست است که در راه خداوند باشد، اظهار داشت: زنده نگه داشتن راه مهم‌تر است، زمانی راه باقی می‌ماند که رهرو داشته باشد.

استاندار گیلان بر لزوم انجام کارهای خیر در جامعه تاکید کرد و گفت: وقتی پول و امکانات داریم، خدا را می‌شناسیم و میسر را می‌دانیم باید در آن مسیر حرکت کنیم.

مديركل آموزش و پرورش گيلان نیز مدرسه سازي را نوعي جهاد توصيف كرد و گفت: اگر همت بالا و ايثار خيرين مدرسه ساز نبود شايد امروز نمي توانستيم شاهد بسياري از دانش آموزان سركلاس هاي درس باشيم.

ایوب نجف زاده افزود: همچنین خيرين مدرسه ساز مي توانند با همت خودشان آموزش و پرورش را در اجراي سند بنيادين ياري كنند.

وي در ادامه با درخواست از خيرين براي كمك به آموزش و پرورش براي تكميل بيش از دو هزار كلاس درس در استان یادآورشد: گيلان داراي رتبه پنجم كنكور در كشور است كه اين نشان دهنده استعداد بالاي گيلاني ها و حمايت مناسب مسئولان از آموزش و پرورش است.

مديركل نوسازي مدارس استان هم در اين مراسم از مقاوم سازي 550 كلاس درس در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته بيش از 350 كلاس درس در گيلان ساخته و تحويل دانش آموزان شد.

عمران حسن زاده با بيان اينكه پارسال با حمايت همه جانبه استاندار هر روز دو كلاس درس استاندارد سازي گرمایشي شد، افزود: در سال گذشته 12 مدرسه طرح هوشمند سازي و همینطور 110 هزار برد الكترونيكي در مدارس استان نصب گردید.