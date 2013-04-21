تشکیل اردوی مشت زنان تهرانی برای شرکت در رقابتهای کشوری

رسول همایی‏ نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر بیان داشت: این اردو در سالن بوکس شهید کبکانیان برای آماده سازی مشت زنان تهرانی در مسابقات کشوری استان زنجان تشکیل شده است.

وی بر لزوم شرکت بوکسورهای ملی پوش در این اردو تأکید کرد و افزود: حضور در این اردو و مسابقات از سوی همه قهرمانان الزامی است، چراکه در غیر این صورت افراد از تیم ملی خط می خورند.

این مسئول تصریح کرد: استان تهران در قالب دو تیم تهران با هفت بازیکن و همچنین توابع تهران با پنج بازیکن و هر یک با مربیانی جداگانه عازم این مسابقات می شوند.

وی ادامه داد: تا کنون حضور چهار ملی پوش بوکس تهران در این اردوی آمادگی مسجل شده است، از این رو امید زیادی برای کسب عناوین برتری در رقابتهای زنجان وجود دارد.

همایی‏ نژاد همچنین از آغاز برگزاری کلاسهای مربیگری در سالن بوکس شهید کبکانیان طی هفته جاری خبر داد و تصریح کرد: 30 متقاضی قبول شده در دوره های تئوری به مدت پنج روز با حضور مربیانی زبده راهی کلاسهای عملی می شوند.

برگزاری رقابتهای بوکس تهران به صورت منطقه ای

وی اضافه کرد: به منظور ترغیب جوانان به ورزش، رقابتهای بوکس استان تهران در سال 92 به صورت منطقه ای برگزار می شود.

نائب‏ رئیس هیئت بوکس استان تهران اظهار داشت: این تصمیم در جلسه ای با حضور رؤسای حوزه های هیئت بوکس سطح مناطق استان تهران گرفته شد.

وی افزود: طی سالهای گذشته تمام باشگاه های تهران برای مسابقات دسته دو دعوت می شدند، ولی امسال این مهم به صورت منطقه ای برگزار خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: در این بین مناطقی مانند جنوب غرب و شمال غرب تهران که دارای باشگاه ها و بازیکنان حرفه ای هستند به پنج تیم تقسیم می شوند.

برگزاری اردوی جوانان برای شرکت در مسابقات آسیایی

وی همچنین از برگزاری جام رمضان و اردوی جوانان در شهریور ماه امسال برای انتخاب نفرات برتر تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی خبر داد.

نائب‏ رئیس هیئت بوکس استان تهران گفت: برای برگزاری مسابقات جام رمضان هر حوزه باید دو باشگاه کامل را در اختیار هیئت بوکس تهران قرار دهد.

وی زمان آغاز برگزاری مسابقات جام رمضان استان تهران را از سه روز قبل از این ماه مبارک اعلام کرد.