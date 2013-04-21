به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه شنبه در جلسه شورای معاونان و مدیران شهری که با حضور استاندار قم برگزار شد، گفت: وظیفه مدیران شهری در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بسیار سنگین است و ما هم قسم شده‌ایم که بهترین تلاش و نتیجه را در خدمات شهری رقم بزنیم.

وی با تصریح این مطلب که سال 91 برای شهرداری سال پرکاری بود اظهار داشت: خوشبختانه شهرداری در تحقق بودجه‌های پیش بینی شده موفق عمل کرده است.

شهردار قم با تأکید بر اینکه در دو سال گذشته بودجه محوری و برنامه‌ریزی کلان شهری در اولویت فعالیت‌های خدمات شهری بوده است گفت: امسال می‌خواهیم با دقت در تفریغ بودجه و تامین فرایندهای متممی مالی میزان انحراف از برنامه های مالی و بودجه ای به حداقل برسد.

بازنگری طرح تفصیلی شهر قم بعد از 20 سال

وی با بیان اینکه شهروندان جزو خانواده مدیریت شهری هستند، گفت: بر این اساس با راه اندازی نظام پیشنهادات بستر مناسبی برای جذب ایده های مردمی بازکردیم که برخی از این پیشنهادات بسیار کارساز بوده و در دست بررسی است.

دلبری با اعلام این مطلب که بعد از 20 سال طرح تفصیلی شهر قم بازنگری شده است، گفت: با تصویب و اجرای این طرح مهم تحولی عظیم در تسریع عملیات اجرایی شهری انجام خواهد شد. البته اجرای این طرح مستلزم حمایت شورای شهر و دیگر مدیران استان است.

وی از اجرای سامانه یکپارچه سازی در سیستم نوسازی و درآمد شهرداری خبر داد و گفت: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد سرعت عمل در کارها باعث می‌شود که اعمال سلایق و خطاهای حسابرسی‌های دستی تا حدود بسیار زیادی برطرف شود.

راه اندازی نخستین پژوهشگاه مدیریت شهری درقم

شهردار قم به راه اندازی پژوهشگاه مدیریت شهری برای نخستین بار در قم اشاره کرد و ادامه داد: یکی از اهداف مهم شهرداری توجه به معماری اسلامی مطابق با شان و منزلت شهر قم است که در این زمینه باید معاونت‌های شهرداری از جمله سازمان زیباسازی و مدیر روابط عمومی شهرداری بسیار فعال و بابرنامه باشند.

وی با تاکید براینکه شهرداری باید پیشتاز حسابرسی و حسابداری تعهدی باشد، بیان داشت: باید تمام حسابرسی های سال 91 تا پایان نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به حسابرسان تحویل شود و بابت حسابرسی سال گذشته نباید تعهدی باقی مانده باشد.

تشریح خدمات شهرداری در سال 91

دلبری در ادامه با اشاره به خدمات شهری شهرداری در سال گذشته گفت: تهیه اطلس مدیریت شهری و اطلس راهیاب، بهبود محیط و توسعه خدمات شهری، توسعه فضای سبز و مبلمان شهری، تجهیز و نوسازی ناوگان سبک و سنگین شهری با خرید 231 خودرو، کنترل تخلفات شهری با همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، توسعه حمل و نقل عمومی با اضافه کردن صد دستگاه مینی بوس، راه اندازی پارکومتر هوشمند و کارت الکترونیک شهروندی، توسعه پل های عابر پیاده از جمله این خدمات است.

وی یکی از اقدامات مدیریت جدید شهرداری را توجه ویژه به توسعه فرهنگی و اجتماعی دانست و اعلام داشت: این طرح با تدوین سند چشم انداز مدیریت فرهنگی از رکود و بی توجهی نجات یافت.

شهردار قم از طراحی 5 جلد کتاب فرهنگ اسلامی در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر توسط شهرداری خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های شهری با اجرای پروژه پایلوت فیبر نوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه ارتباطات مردمی با ایجاد سامانه تلفنی 1888 و 137 از دیگر اقدامات مهم شهرداری در دو سال گذشته است.

وی اعتماد به مدیران جوان را شاخصه شهرداری اعلام کرد و گفت: باید بودجه سال 92 را در 6 ماهه اول محقق کرده و براساس آن پروژه های شهری را با سرعت بیشتری به ثمر برسانیم.

تشریح تخفیفات پلکانی شهرداری

دلبری یکی از راهکارهای تحقق بودجه سال در مدت 6 ماه را امکان تخفیف پلکانی به مردم عنوان کرد و گفت: دیگر مردم نباید انتظار داشته باشند که شهرداری به مناسبت‌های خاص تخفیف ایجاد کند و تحفیفات به صورت پلکانی از بالا به پایین اعمال خواهد شد و هرچه به پایان سال نزدیک شویم مشتریان از تحفیف کمتری برخوردار می شوند.

در پایان این جلسه از برخی از مدیران و معاونان شهرداری که خدمات شایسته‌ای در ستاد تسهیلات نوروزی داشتند با اعطای لوح تقدیر توسط استاندار قم تجلیل شدند.