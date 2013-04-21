تبلیغات زودهنگام یک جریان خاص سیاسی برای انتخابات شورای شهر اصفهان/ شتاب زدگی تبلیغاتی با سوء استفاده از حضور مردم

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان ، معمولا در قانون انتخاباتی کشور ما زمان رسمی برای انجام تبلیغات رسمی کاندیداها در انتخابات هشت روز پیش از برگزاری انتخابات است و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت؛ تمامی جریان های سیاسی و احزابی که در این دوران قصد تبلیغات برای کاندیدایی خاص یا حمایت از یک لیست انتخاباتی را دارند، خود را براساس قانون انتخابات کشور ملزم به رعایت این موازین می‌دانند.

براساس قانون هرگونه انجام تبیلغات زودهنگام برای یک کاندیدا یا جریان خاص تخلف به شمار رفته و مستلزم برخورد قانونی است.

این قوانین و موازین در حالی در ادبیات انتخاباتی کشور ما مطرح است که طی روزهای گذشته و با سفر نامزدهای نزدیک به طیف اصولگرایی به اصفهان، یکی از جریان سیاسی خاص در اصفهان که معمولا از امکانات ویژه ای نیز برای تبلیغات خود در انتخابات گوناگون برخوردار هستند اقدام به چاپ و توزیع بروشورهای تبلیغاتی برای معرفی جریان سیاسی خود نموده بود.

این بروشورهای تبیلغاتی که به طور ویژه و در حجم فراوان در بین مردم و در یکی از مساجد شهر اصفهان در زمان سخنرانی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جهوری توزیع شد حاوی اطلاعات در مورد یک جریان خاص سیاسی و معرفی آن بود، ضمن اینکه در کنار این بروشورها برگه هایی در اختیار مردم قرار داده شده بود که می‌توانستند از هم اکنون نام نامزد مورد نظر خود برای انتخابات شورای شهر و کمیسیون تخصصی وی را نیز درج کنند.

این جریان سیاسی که از حمایت یکی از ارگان های شبه دولتی نیز برخوردار است، نام بروشورهای توزیعی خود را "بصیرت انتخاب" نامیده است و در آن از مواضع خود در مورد انتخابات شورای شهر اصفهان به دفاع پرداخته است و آنگونه که از اطلاعات این بروشور به نظر می‌رسید این برگه تبلیغاتی "دفتر اول" از سری تبلیغات این جریان سیاسی در اصفهان برای انتخابات شورای چهارم شهر است و قرار است در تبلیغات آتی که زمان آن شاید مانند وهله اول زودهنگام باشد، اطلاعات بیشتری از مواضع این "جریان خاص سیاسی" در اصفهان به مردم عرضه شود.

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مریم السادت کراری