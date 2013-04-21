کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان اینکه لاریجانی مدیر بسیار توانمندی است اظهار داشت: نخبگان و نمایندگان مجلس دعوت گستردهای برای حضور لاریجانی به عنوان کاندیدا داشتهاند و نظر سنجیها نشان میدهد رغبت عمومی نسبت به آقای لاریجانی افزایش پیدا کرده ست.
وی گفت: آخرین نظر سنجیهای صدا و سیما نشان میدهد محبوبیت لاریجانی صد درصد رشد داشته این در حالی است که ایشان مرتب کاندیداتوری خود را نفی میکند.
جلالی ادامه داد: اگر لاریجانی کاندیدا شود فراکسیون رهروان ولایت بیتردید از ایشان دفاع میکند ولی ایشان هیچ گونه رغبتی به عرصه ریاست جمهوری ندارد. با توجه به نشستهایی که داشتهایم متوجه شدیم برای رئیس جمهوری فردی لازم است که بتواند مسائل بینالمللی و اقتصادی کشور را حل کند و در میان افراد کاندیدا شده در حال حاضر این خلا توانایی احساس میشود.
رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه دو نفر از نواب رئیس مجلس کاندیدا شدهاند، تصریح کرد: این دو نفر هیچ گونه مشورتی با فراکسیون و رئیس مجلس نداشته اند در حالی که برخی میگویند این دو نفر نمایندگان لاریجانی هستند.
وی ادامه داد: از ائتلاف پیشرفت نیز دکتر ولایتی و دکتر قالیباف با لاریجانی دیدار داشتهاند فکر میکنم نظر ایشان برای رقابت انتخابات ریاست جمهوری برای آنها مهم است.
رئیس فراکسیون رهروان ولایت:
محبوبیت لاریجانی در نظرسنجی انتخاباتی صددرصد رشد دارد/ ابوترابی و باهنر نماینده لاریجانی نیستند
رئیس فراکسیون رهروان ولایت گفت: آخرین نظر سنجیهای صدا و سیما نشان میدهد محبوبیت علی لاریجانی به عنوان نامزد احتمالی انتخابات صد درصد رشد داشته و این در حالی است که ایشان مرتب کاندیداتوری خود را نفی میکند.
کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان اینکه لاریجانی مدیر بسیار توانمندی است اظهار داشت: نخبگان و نمایندگان مجلس دعوت گستردهای برای حضور لاریجانی به عنوان کاندیدا داشتهاند و نظر سنجیها نشان میدهد رغبت عمومی نسبت به آقای لاریجانی افزایش پیدا کرده ست.
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