انتقاد تند چین از وضعیت حقوق بشر در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این گزارش جدید چین که امروز یک شنبه منتشر شده با اشاره به شرایط زندگی یکی میلیارد و 300 میلیون نفر در ایالات متحده و موضوعاتی چون نقض حقوق بشر و موارد متعدد تیراندازی به افراد بیگناه در این کشور به شدت از مقامات کاخ سفید انتقاد شده است.

در این گزارش جدید چین که"وضعیت حقوق بشر امریکا در سال 2012 " نام دارد آمده : "آمریکا جاسوسی از شهروندان خود را افزایش داده و میزان پایش مردم از سوی نهادهای امنیتی این کشور افزایش یافته است."

در گزارش منتشر شده از سوی دولت چین، به موضوع ارائه کمک های مالی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اشاره شده و آمده است : کمک کنندگان مالی در سیاست های آمریکا نقش دارند.

در بخشی از گزارش وضعیت حقق بشر در آمریکا آمده است: شهروندان آمریکای از حق رای برابر برخوردار نیستند.

این گزارش در واکنش به اقدام آمریکا در انتشار گزارش سالانه حقوق بشر که در آن از کشورهای همچون چین و ونزوئلا انتقاد شده بود منتشر شده است.

وزارت خارجه امریکا روز جمعه 30 فروردین گزارش سالانه حقوق بشر خود را منتشر کرد که در آن آمده بود: چین برای جلوگیری از شکل گیری گروه ها و احزاب سیاسی جدید و همچنین قدرت گرفتن آنها اقدامات محدود کننده بیشتری را به کار گرفته است.