شرايط حضور اعضا در انتخابات انجمن ورزشي نويسان ايران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ميثم زمان آبادي در گفتگو با ايسجا (پايگاه رسمي انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران) تصريح كرد:« بر اساس درخواست هيات رييسه فعلي و موافقت اداره كل سياسي و كميسيون ماده 10 احزاب و جمعيت هاي وزارت كشور، ‌مجامع عمومي عادي و فوق العاده انجمن نويسندگان، ‌خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران از ساعت 9 صبح تا ساعت 13 روز سه‌شنبه سوم ارديبهشت ماه 1392 در سالن اجتماعات آكادمي ملي المپيك برگزار خواهد شد.»

وي افزود:« در اين نشست،‌ اعضاي مجمع علاوه بر انتخاب اعضاي هيات رييسه براي يك دوره 4 ساله به اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه انجمن نيز راي خواهند داد.»

زمان آبادي با بيان اين مطلب كه متقاضيان عضويت در هيات رييسه جديد مي بايست درخواست كانديداتوري خود را در روز مجمع به هيات رييسه سني و نماينده وزارت كشور اعلام كنند، خاطرنشان كرد:«پس از اعلام كانديداتوري افراد، بر اساس تصميم نماينده وزارت كشور، فرصتي جهت معرفي و يا اعلام برنامه به هريك از كانديداها اختصاص خواهد يافت.»

دبيركل انجمن ورزشي نويسان ايران در خصوص شرايط حضور در مجمع عمومي انجمن نيز گفت: «كليه دارندگان كارت هاي داخلي 93-1392 و بين المللي 13-2012 به همراه حاضران در مجمع پيشين انجمن ( كه فهرست اسامي ايشان در مقابل درب ورودي سالن همايش نصب خواهد شد) مي توانند در اين نشست حضور يافته و از حق راي خود استفاده نمايند. همچنين افرادي كه درخواست عضويت يا تمديد عضويت شان را تا ساعت 12 ظهر اول ارديبهشت ماه از طريق سامانه ايسجا ارائه داده اند، مي توانند پس از تماس با شماره تلفن 88436054 ضمن اطلاع از تاييد يا عدم تاييد درخواست شان در هيات رييسه، در خصوص حضور در نشست روز سوم ارديبهشت ماه تصميم گيري نمايند.

زمان آبادي با اعلام اين خبر كه آخرين نشست هيات رييسه فعلي انجمن روز اول ارديبهشت ماه با حضور اكثريت قريب به اتفاق اعضا برگزار و تدابير لازم جهت برگزاري يك انتخابات آزاد و انديشيده شده، خاطرنشان كرد:« جمع بندي كليه حاضران در نشست فوق اين بود كه براي پيشبرد امور روزنامه نگاران،‌ خبرنگاران، گزارشگران،‌ عكاسان و تصويربرداران ورزشي، فراهم آوردن زمينه مشاركت تمامي همكاران در انتخابات روز سه شنبه وظيفه قطعي مجريان برگزاري انتخابات است.»

دبيركل انجمن ورزشي نويسان ايران در پايان از همراهي دبيركل و روابط عمومي كميته ملي المپيك و همچنين مديريت و روابط عمومي آكادمي ملي المپيك براي برگزاري نشست مجمع سپاسگزاري كرد.