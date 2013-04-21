به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه مکاتبات الکترونیک کتابخانههای استان بوشهر در اولین جلسه شورای اداری اداری که شنبه سی ویکم فروردین ماه در سالن جلسات اداره کل کتابخانهها و با حضور روسای ادارات کتابخانههای استان بوشهر و کارشناسان ستادی برگزار و توسط صدرالله محتشم مدیر کل کتابخانههای عمومی استان با ارسال پیامی به تمامی کتابخانههای استان، افتتاح شد.
با افتتاح این سامانه همه کتابخانههای عمومی در سراسر استان بوشهر میتوانند از طریق اتوماسیون اداری با هم ارتباط داشته و سیستم سنتی نامهنگاری کاغذی را برای ارتباط با یکدیگر کنار بگذارند.
صدرالله محتشم در این خصوص گفت: در این فرایند تنها کاغذ نیست که جایگزین شده و صرفهای اقتصادی برای سازمان ایجاد کند، بلکه فرصت جدیدی تولید شده که به آفرینش ظرفیتهای تازهای در فضای ذهنی و ساحت عمل کارکنان این نهاد موثر فرهنگی کمک خواهد کرد.
اهدای بيش از يكهزار جلد كتاب و مجله به زلزلهزدگان دشتي
كاركنان اداره كل كتابخانههاي عمومي استان بوشهر با حضور در بخش بستري بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر ضمن ابراز همدري و آرزوي شفاي عاجل، بيش از يكهزار جلد كتاب و مجله را به صدمهديدگان زلزله شهر شنبه اهدا كردند.
صدرالله محتشم مدير كل كتابخانههاي عمومي استان بوشهر خبر داد: با توجه به خسارت جدي وارد شده به كتابخانه عمومي شهر و با مساعدت واعظي، مقام عالي نهاد كتابخانههاي كشور، كه از اولين لحظه شنيدن خبر، به جديت و بارها پيگير موضوع آسيب هموطنانمان بودند، با تخصيص اعتبار لازم و كافي، كتابخانه شهر شنبه را ظرف مدت دو ماه آينده، در دو برابر مساحت فعلي و بسيار مستحكمتر از قبل خواهيم ساخت و برای خدمت رساني به مردم مظلوم ولي نستوه و مومن اين شهر تقديم خواهيم کرد.
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